Poslanci schválili NOVÝ cestný zákon: Orientujete sa v ňom a vnímate zmeny? KVÍZ preverí vaše vedomosti

Novinky v cestnom zákone zistíte aj v tomto kvíze. (Zdroj: TASR/Martin Medňanský, Milan Kapusta, Topky, gettyimages.com)
BRATISLAVA - Začiatkom júna poslanci v parlamente schválili nový cestný zákon a prezident ho následne aj podpísal. Čo to znamená pre vodičov a na aké zásadné zmeny sa majú pripraviť? Zistite to hravou formou v našom kvíze, ktorý vám ukáže, čo všetko sa mení a na čo si dávať pozor.
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