Koniec luxusných materských na Slovensku? Od júna platí NOVÝ zákon, na TÚTO obľúbenú fintu zabudnite!

BRATISLAVA – Budúce mamičky na Slovensku, ktoré plánovali využiť jeden z najznámejších a najpopulárnejších spôsobov na legálne zvýšenie materskej dávky, zrejme čaká tvrdé precitnutie do reality. Na sociálnej sieti na to dôrazne upozornil uznávaný expert na dane, odvody a bývalý minister práce Jozef Mihál. Do hry totiž od 7. júna 2026 vstúpila nová legislatíva o rovnakom odmeňovaní, ktorá doterajšej zabehnutej praxi stavia do cesty obrovskú legislatívnu prekážku.
Dlhé roky fungoval na Slovensku jednoduchý a úplne legálny recept: budúca mamička sa minimálne 90 dní pred odchodom na materskú zamestnala u nového zamestnávateľa (často známeho či rodinného príslušníka) a dohodla si u neho fiktívne alebo účelovo vysokú hrubú mzdu. Po odpracovaní zákonom stanovených 90 dní sa jej materská vypočítala z tohto nového, výrazne vyššieho vymeriavacieho základu a štát jej následne vyplácal maximálne možné sumy.
Podľa Mihála však od júna 2026 táto obľúbená finta naráža na vážny problém, ktorý už nerieši len Sociálna poisťovňa, ale priamo Zákonník práce. Novú situáciu ilustruje na veľmi jednoduchom a častom príklade, s akým sa zamestnávatelia v reálnom živote stretávajú:
„Predstavme si situáciu. Vo firme XY pracujú tri zamestnankyne v administratíve s hrubou mzdou 1500 eur. Od 1. júla 2026 k nim pribudne nová kolegyňa s hrubou mzdou 3000 eur. Začiatkom októbra 2026 odchádza na materskú,“ popisuje expert. Z hľadiska nového zákona o rovnakom odmeňovaní sa okamžite vynára otázka, aké objektívne dôvody dokáže zamestnávateľ preukázať, aby obhájil takýto obrovský platový rozdiel na rovnakej pozícii.
Ak je jediným skutočným dôvodom iba snaha pomôcť budúcej mamičke k vyšším peniazom od štátu, zamestnávateľ riskuje porušenie zákona. Účelovo zvýšená mzda dohodnutá tesne pred nástupom na materskú dovolenku už pred novou legislatívou podľa odborníka jednoducho neobstojí. Nový zákon o rovnakom odmeňovaní totiž prenáša na plecia firiem povinnosť vedieť akékoľvek rozdiely v platoch zamestnancov na rovnakých pozíciách jasne a racionálne vyargumentovať pred kontrolnými orgánmi.