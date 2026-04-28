Tisíce ľudí bojujú o JEDEN FLEK: Pozrite sa na podmienky práce, ktoré znejú ako VÝHRA V LOTÉRII!

LONDÝN - Niektoré pracovné ponuky vyzerajú ako splnený sen... a presne tak pôsobí aj táto. Starostlivosť o jedného psa, pokojné prostredie na vidieku a nadštandardný plat, ktorý by si mnohí vedeli predstaviť aj v náročnejších profesiách. Niet divu, že inzerát z Veľkej Británie spôsobil doslova ošiaľ a prilákal tisíce záujemcov z celého sveta.
Rodina z britského grófstva Surrey nedávno zverejnila inzerát, ktorý okamžite vyvolal obrovský záujem. Hľadali človeka, ktorý by sa staral o ich psa, pričom ponúkli podmienky, aké sa len tak nevidia. Vybraný uchádzač by si ročne prišiel na 60-tisíc libier (približne 69 000 eur). Súčasťou práce je navyše aj bezplatné bývanie vrátane energií, píše Daily Mail. Budúci zamestnanec by žil priamo na pozemku rodinného sídla, konkrétne v samostatnom dome v záhrade.
Pracovná náplň zahŕňa bežnú starostlivosť o psa – od kŕmenia a úpravy srsti až po sledovanie zdravotného stavu a vedenie denného záznamu. Okrem toho má zamestnanec pomáhať aj s chodom domácnosti v čase neprítomnosti rodiny, napríklad jednoduchými domácimi prácami, vybavovaním zásielok či drobnými pochôdzkami.
Aký by bol pracovný čas?
Pracovný čas je stanovený od nedele do štvrtka, približne od 9:00 do 18:00, s možnými menšími úpravami podľa potreby. Zamestnávateľ v inzeráte zdôraznil, že hľadá spoľahlivého, diskrétneho a pokojného človeka, ktorý ocení tiché prostredie a dokáže sa postarať o domácnosť s dôrazom na detail.
O ponuku sa však strhol taký záujem, že nábor museli rýchlo uzavrieť. Spoločnosť Achieve Hospitality, ktorá zabezpečovala výber kandidátov, potvrdila, že dostala tisíce žiadostí a nové už neprijíma. Vybraných uchádzačov plánujú osloviť v najbližšom čase.