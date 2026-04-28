Tisíce ľudí bojujú o JEDEN FLEK: Pozrite sa na podmienky práce, ktoré znejú ako VÝHRA V LOTÉRII!

LONDÝN - Niektoré pracovné ponuky vyzerajú ako splnený sen... a presne tak pôsobí aj táto. Starostlivosť o jedného psa, pokojné prostredie na vidieku a nadštandardný plat, ktorý by si mnohí vedeli predstaviť aj v náročnejších profesiách. Niet divu, že inzerát z Veľkej Británie spôsobil doslova ošiaľ a prilákal tisíce záujemcov z celého sveta.

Rodina z britského grófstva Surrey nedávno zverejnila inzerát, ktorý okamžite vyvolal obrovský záujem. Hľadali človeka, ktorý by sa staral o ich psa, pričom ponúkli podmienky, aké sa len tak nevidia. Vybraný uchádzač by si ročne prišiel na 60-tisíc libier (približne 69 000 eur). Súčasťou práce je navyše aj bezplatné bývanie vrátane energií, píše Daily Mail. Budúci zamestnanec by žil priamo na pozemku rodinného sídla, konkrétne v samostatnom dome v záhrade.

Pracovná náplň zahŕňa bežnú starostlivosť o psa – od kŕmenia a úpravy srsti až po sledovanie zdravotného stavu a vedenie denného záznamu. Okrem toho má zamestnanec pomáhať aj s chodom domácnosti v čase neprítomnosti rodiny, napríklad jednoduchými domácimi prácami, vybavovaním zásielok či drobnými pochôdzkami.

Aký by bol pracovný čas?

Pracovný čas je stanovený od nedele do štvrtka, približne od 9:00 do 18:00, s možnými menšími úpravami podľa potreby. Zamestnávateľ v inzeráte zdôraznil, že hľadá spoľahlivého, diskrétneho a pokojného človeka, ktorý ocení tiché prostredie a dokáže sa postarať o domácnosť s dôrazom na detail.

Vedci vypočítali LIMIT SMRTI: Koľko čokolády by vás dokázalo REÁLNE ZABIŤ a prečo váš pes nemá takú šancu? Prečítajte si tiež

Vedci vypočítali LIMIT SMRTI: Koľko čokolády by vás dokázalo REÁLNE ZABIŤ a prečo váš pes nemá takú šancu?

O ponuku sa však strhol taký záujem, že nábor museli rýchlo uzavrieť. Spoločnosť Achieve Hospitality, ktorá zabezpečovala výber kandidátov, potvrdila, že dostala tisíce žiadostí a nové už neprijíma. Vybraných uchádzačov plánujú osloviť v najbližšom čase.

Súvisiace články

Vyzerajú lákavo, no môžu
Našli hubársky JACKPOT, no namiesto košíkov vyťahovali mobily: Ak uvidíte TOTO v lese, radšej ruky preč!
Zaujímavosti
Pamätáte si to správne?
Pamätáte si to správne? THC vám môže v hlave vytvárať FALOŠNÚ REALITU, varujú vedci
Zaujímavosti
STOP prehliadaniu! Tieto TRI
STOP prehliadaniu! Tieto TRI signály vám hovoria, že zábava sa skončila a začína ZÁVISLOSŤ
Zaujímavosti
Šokujúci rozdiel medzi pohlaviami:
Šokujúci rozdiel medzi pohlaviami: Vedci zistili, že kým ženy MASTURBUJÚ pre radosť, muži tým často niečo MASKUJÚ!
Zaujímavosti

Bizarný prípad zo Senice: Policajti neverili, kde našli hľadaného muža z Interpolu
Bizarný prípad zo Senice: Policajti neverili, kde našli hľadaného muža z Interpolu
Správy
Toto sa v Inkognite za 15 rokov nestalo: Hosť si vybral... takmer sa prepadol od hanby!
Toto sa v Inkognite za 15 rokov nestalo: Hosť si vybral... takmer sa prepadol od hanby!
Prominenti
Aphelion - gameplay
Aphelion - gameplay
GameSite

Domáce správy

Veľké porovnanie rastu PLATOV:
Veľké porovnanie rastu PLATOV: Jasným víťazom je Bulharsko, Slovensko dopadlo biedne, pohoreli aj Nemci
Domáce
Ilustračné foto
Nemecká kvalita? Zabudnite! Dáta odhalili krutú pravdu o dovoze áut, každé tretie je poškodené
Domáce
FOTO Obľúbený obchod sťahuje z
Obľúbený obchod sťahuje z trhu NEBEZPEČNÝ výrobok na FOTO! Výrobná chyba môže spôsobiť zranenia
Domáce
AKTUÁLNE V byte našli mŕtveho muža! Na tele mal bodnú ranu. Polícia má vážne podozrenie
AKTUÁLNE V byte našli mŕtveho muža! Na tele mal bodnú ranu. Polícia má vážne podozrenie
Nitra

Zahraničné

Péter Magyar
Budúci maďarský premiér mieri na Slovensko: Magyar kritizuje Ficovu vládu aj Benešove dekréty
Zahraničné
FOTO Krvavý útok v Aténach:
Krvavý útok v Aténach: 89-ročný strelec zranil viacerých ľudí v poisťovni aj priamo na súde
Zahraničné
Krvavá vražda pri rybníku
Krvavá vražda pri rybníku otriasa Nemeckom: Obžalovaná mala 8-ročného Fabiana dobodať a potom zapáliť
Zahraničné
Nový Zéland odhalil pašovanie
Nový Zéland odhalil pašovanie tovaru pre KĽDR: Lietadlo Poseidon zaznamenalo podozrivé lode
Zahraničné

Prominenti

Inkognito
Toto sa v Inkognite za 15 rokov nestalo: Hosť si vybral... takmer sa prepadol od hanby!
Domáci prominenti
Mick Jagger
Hviezda Rolling Stones na pokraji smrti: Svedok opísal, ako sa Mick Jagger predávkoval heroínom!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, 2.kolo, Petra
Petra Polnišová v Dunaji dvakrát unikla smrti: Prichádza definitívny koniec seriálovej Anny?
Domáci prominenti
FOTO Kráľ Karol navštívil Ameriku
Návšteva USA kráľovskou rodinou: Táketo outfity zvolili Camilla aj Melania!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Neobjavený Balkán: 6 menej
Neobjavený Balkán: 6 menej známych miest, ktoré rozhodne stoja za návštevu
dromedar.sk
Tisíce ľudí bojujú o
Tisíce ľudí bojujú o JEDEN FLEK: Pozrite sa na podmienky práce, ktoré znejú ako VÝHRA V LOTÉRII!
Zaujímavosti
Vyzerajú lákavo, no môžu
Našli hubársky JACKPOT, no namiesto košíkov vyťahovali mobily: Ak uvidíte TOTO v lese, radšej ruky preč!
Zaujímavosti
Pamätáte si to správne?
Pamätáte si to správne? THC vám môže v hlave vytvárať FALOŠNÚ REALITU, varujú vedci
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
VIDEO Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)

Šport

Slováci s historickým úspechom na MS, pred play-off máme jednu nevídanú istotu
Slováci s historickým úspechom na MS, pred play-off máme jednu nevídanú istotu
MS v hokeji do 18 rokov
Identita a progres, kedy dostane Carrick trvalé miesto v Manchestri? Dve ikony jasne prehovorili
Identita a progres, kedy dostane Carrick trvalé miesto v Manchestri? Dve ikony jasne prehovorili
Premier League
Vyštudovaný filozof si natiera ligu na chlieb: Chelsea dostala košom od skvelého trénera
Vyštudovaný filozof si natiera ligu na chlieb: Chelsea dostala košom od skvelého trénera
Premier League
Alonso prvýkrát prehovoril o plánoch na budúcu sezónu a možnom konci kariéry: Je ťažké to akceptovať
Alonso prvýkrát prehovoril o plánoch na budúcu sezónu a možnom konci kariéry: Je ťažké to akceptovať
Formula 1

Auto-moto

Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správy
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Predstavujeme
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Doprava
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Doprava

Kariéra a motivácia

Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Motivácia a produktivita
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Pracovné prostredie
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Networking
Návrat do pracovného života po rokoch: Ako zmeniť „dieru“ v životopise na silnú stránku
Návrat do pracovného života po rokoch: Ako zmeniť „dieru“ v životopise na silnú stránku
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Koláče a torty
Tajná ingrediencia v čučoriedkovom koláči? Určite ju máte doma, no nikdy by vás nenapadlo pridať ju do cesta!
Tajná ingrediencia v čučoriedkovom koláči? Určite ju máte doma, no nikdy by vás nenapadlo pridať ju do cesta!
Ovocné dezerty

Technológie

Samsung Wallet dostáva novú funkciu Trips. Cestovanie bude výrazne jednoduchšie, takto bude novinka fungovať
Samsung Wallet dostáva novú funkciu Trips. Cestovanie bude výrazne jednoduchšie, takto bude novinka fungovať
Samsung
Kupuješ jazdené auto zo zahraničia? EÚ chystá zmenu, ktorá môže sťažiť stáčanie kilometrov a podvody
Kupuješ jazdené auto zo zahraničia? EÚ chystá zmenu, ktorá môže sťažiť stáčanie kilometrov a podvody
Autá
Pôvod človeka nemusí byť príbehom jednej kolísky. Nová DNA analýza ukazuje, že vznik Homo sapiens bol zložitejší, než nás učili
Pôvod človeka nemusí byť príbehom jednej kolísky. Nová DNA analýza ukazuje, že vznik Homo sapiens bol zložitejší, než nás učili
Správy
Čas nemusí tikať len jedným smerom. Vedci ukázali, že v iónových hodinách sa môže správať kvantovo
Čas nemusí tikať len jedným smerom. Vedci ukázali, že v iónových hodinách sa môže správať kvantovo
Veda a výskum

Bývanie

Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to

Pre kutilov

Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Záhrada
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto šaty ovládnu leto 2026: 3 strihy, ktoré budú všade a sadnú každej postave
Móda
Tieto šaty ovládnu leto 2026: 3 strihy, ktoré budú všade a sadnú každej postave
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľké porovnanie rastu PLATOV:
Domáce
Veľké porovnanie rastu PLATOV: Jasným víťazom je Bulharsko, Slovensko dopadlo biedne, pohoreli aj Nemci
Ilustračné foto
Domáce
Nemecká kvalita? Zabudnite! Dáta odhalili krutú pravdu o dovoze áut, každé tretie je poškodené
Obľúbený obchod sťahuje z
Domáce
Obľúbený obchod sťahuje z trhu NEBEZPEČNÝ výrobok na FOTO! Výrobná chyba môže spôsobiť zranenia
AKTUÁLNE V bytovke v
Domáce
AKTUÁLNE V bytovke v Nitre zasahuje polícia! Podozrenie na NÁSILNÝ trestný čin

Ďalšie zo Zoznamu