MIMORIADNE Vo vodnej nádrži pri Piešťanoch našli ženské telo

Hasiči vytiahli z vodnej hladiny telo ženy. (Zdroj: google.com, Topky)
PIEŠŤANY - Pracovný týždeň pri Piešťanoch začal mimoriadne tragicky. Podľa prvotných informácií hasiči na vodnej nádrži Sĺňava vylovili z hladiny telo mŕtvej ženy!
Informáciu pre Topky potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová.
"Môžem potvrdiť zásah pri vodnej nádrži Slňava. Hasiči boli na mieste okolo 8:00 hodiny rannej," potvrdila Košťálová. Z vodnej hladiny vytiahli telo neznámej ženy.
"V tomto prípade na mieste zasahovali hasiči z hasičskej stanice v Piešťanoch. Išlo o technickú pomoc, pričom v teréne boli piati hasiči," spresnila Košťálová.
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