Tragický prvý víkend sezóny v Chorvátsku: Ďalší Čech Vlado nezvládol plachetnicu, VIDEO nehoda v prístave

SPLIT - Dramatický incident v jachtárskom prístave pri Splite vyvolal množstvo otázok. Plachetnica sa počas manévrovania náhle rozbehla, posádka nad ňou stratila kontrolu a len šťastná zhoda okolností zabránila vážnejším následkom.
V jachtárskom prístave Giričić v Kaštel Gomilici neďaleko Splitu sa odohrali napäté chvíle, ktoré zachytilo aj video zverejnené na internete. Česká plachetnica Salona 46 Juno sa počas pristávacieho manévru dostala do problémov a nekontrolovane sa pohybovala v úzkom priestore medzi zakotvenými loďami.
Napriek dramatickým záberom sa incident skončil bez zranení. Poškodenie plavidiel bolo minimálne a do mora neunikli žiadne nebezpečné látky.
Posádka sa ocitla v kritickej situácii
K udalosti došlo v piatok 12. júna približne o 11.30 h. Plachetnica smerovala k čerpacej stanici v prístave, kde chcela doplniť palivo.
V priestore už kotvili ďalšie lode vrátane jedného z plavidiel zúčastňujúcich sa rovnakej regaty. Posádka preto plánovala dočasne zakotviť vedľa nej a počkať na otvorenie čerpacej stanice.
Manéver spočiatku prebiehal bez problémov. Krátko pred dokončením pristátia sa však situácia prudko zmenila.
Loď začala nečakane zrýchľovať
Podľa českého skipera Vladimíra Lambla sa plavidlo náhle rozbehlo dopredu, hoci sa práve pripravovalo na bezpečné priblíženie k susednej lodi. „Motor zrazu začal zrýchľovať na plný výkon a loď sa nekontrolovane rútila dopredu,“ uviedol Lambl pre portál morski.hr. Kapitán tvrdí, že sa opakovane pokúšal zaradiť neutrál aj spätný chod, no loď na jeho pokyny nereagovala.
Situáciu komplikoval fakt, že priestor pri čerpacej stanici je pomerne úzky. Po oboch stranách stáli zakotvené plavidlá a na konci kanála sa nachádzal breh.
Riskantný manéver zabránil väčšej katastrofe
Keď skiper pochopil, že loď nedokáže zastaviť, rozhodol sa pre núdzové riešenie. Na najširšom mieste prudko vytočil kormidlo doľava v snahe otočiť plavidlo a dostať ho späť do otvorenejšieho priestoru prístavu.
Počas manévru sa však kormidlo zachytilo o kotviace laná jednej zo zakotvených lodí. Práve tento neplánovaný kontakt podľa skipera výrazne znížil rýchlosť plachetnice. „Vďaka tomu sme nenarazili do žiadnej lode ani do móla,“ vysvetlil.
Škody zostali prekvapivo malé
Hoci incident vyzeral na záberoch dramaticky, následky boli podľa kapitána relatívne mierne.
Na plachetnici vznikol približne desaťcentimetrový hlboký zárez na kormidle spôsobený zachytenými lanami. Menšie poškodenie utrpel aj kýl. Na druhej lodi sa pretrhli kotviace laná.
Najdôležitejšie však bolo, že nikto z členov posádky neutrpel zranenia.
Po zastavení plavidla sa do riešenia situácie zapojili všetci námorníci. Lambl spolu s ďalším členom posádky dokonca vošli do mora, aby odstránili laná zamotané okolo kormidla.
Skiper hovorí o technickej poruche
Príčina incidentu zatiaľ nebola oficiálne potvrdená. Český kapitán má však vlastné vysvetlenie. Podľa jeho názoru za všetkým stála porucha technického systému, ktorý ovláda prevodovku a prenos výkonu motora. „Nie som technik, ale domnievam sa, že haváriu spôsobila porucha riadiacej jednotky prevodovky,“ uviedol Lambl.
Či skutočne išlo o technické zlyhanie, ukážu až ďalšie kontroly a prípadné vyšetrovanie okolností nehody.
Nejde o prvý incedent
Nejde pritom o prvý vážny incident českých jachtárov v chorvátskych vodách. Len v nedeľu sa v prielive medzi ostrovmi Brač a Šolta zrazila plachetnica s českou posádkou s katamaránom.
Pri tragédii zahynuli najmenej traja českí občania, ďalšia osoba bola nezvestná a štyroch ľudí previezli do nemocnice. Príčiny nehody chorvátske úrady naďalej vyšetrujú.