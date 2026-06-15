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Ebola v Kongu sa vymyká spod kontroly: Počet nakazených prudko stúpol! Vakcína neexistuje

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(Zdroj: SITA/AP Photo/Moses Sawasawa)
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TASR

KINSHASA - Počet potvrdených prípadov infekčného ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR) stúpol na 782. Vyplýva to z dát tamojšej vlády zverejnených v nedeľu, podľa ktorých za 24 hodín zaznamenali 72 prípadov. Informujú o tom agentúry AP a Reuters.

Epidémia eboly, ktorá vypukla v KDR 15. mája, si dosiaľ vyžiadala 181 obetí na životoch. Z údajov vlády vyplýva, že je naďalej sústredená v troch provinciách na východe krajiny - Ituri, Južné a Severné Kivu. Súčasnú epidémiu spôsobuje zriedkavý kmeň eboly - Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba. Predošlých 16 epidémii eboly v KDR spôsobil vírus Zaire - jediný, pre ktorý je k dispozícii vakcína. Podľa ministerstva zdravotníctva sa pri súčasnej epidémii podarilo vyliečiť 56 ľuďom.

Najviac prípadov - viac ako 90 percent - zaznamenali v Ituri, kde bolo podľa OSN pre konflikt vysídlených takmer milión ľudí. To sťažuje vyhľadávanie kontaktov v súvislosti s ochorením, keďže ľudia utekajú pred útokmi alebo sa často presúvajú po tejto rozsiahlej provincii s hustými lesmi, zlými cestami a odľahlými dedinami, do ktorých trvá cesta aj niekoľko dní.

AP informuje, že snahy zastaviť epidémiu komplikujú aj útoky na zdravotníkov zo strany nahnevaných obyvateľov, skepticizmus medzi niektorými obyvateľmi a ozbrojený konflikt v oblastiach, kde sa šíri ochorenie. Ebola sa pritom dostala aj do susednej Ugandy, kde úrady do 11. júna zaznamenali 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí. V takmer všetkých prípadoch išlo o štátnych príslušníkov KDR, ktorí prišli do tejto krajiny.

Viac o téme: ObeteOchorenieEbolaKonžská demokratická republika (KDR)
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