Desaťročný návrhár dobýja svet módy: VIDEO Tvrdí, že bol v minulom živote Gucci!

NEW YORK - Kým väčšina detí v jeho veku rieši školu a ihrisko, Max Alexander navrhuje kolekcie pre módne prehliadky. Talentovaný Američan láme rekordy a jeho príbeh púta pozornosť módneho sveta.
Keď mal štyri roky, rodičom oznámil, že sa chce stať návrhárom. Dnes, vo veku len desať rokov, patrí Max Alexander medzi najznámejšie detské talenty vo svete módy a podľa Guinnessovej knihy rekordov je najmladším módnym návrhárom, ktorý predstavil vlastnú kolekciu na prehliadkovom móle.
Mladý Američan z Los Angeles začal šiť a navrhovať oblečenie už ako predškolák. Jeho kariéra sa rozbehla raketovým tempom. V siedmich rokoch predstavil kolekciu na Denver Fashion Week a tento rok sa zapísal do histórie aj na Parížskom týždni módy, kde predstavil vlastnú kolekciu dámskeho oblečenia.
Tvrdí že bol Gucci
Pozornosť médií však nepriťahujú iba jeho modely. Max už pred niekoľkými rokmi vyhlásil, že verí, že v minulom živote bol slávnym talianskym návrhárom Gucciom Guccim, zakladateľom módneho domu Gucci. Toto presvedčenie zopakoval aj v rozhovore pre magazín People.
„Naozaj som bol Gucci,“ povedal vtedy sebavedomo malý návrhár. Práve toto vyhlásenie výrazne prispelo k jeho popularite na sociálnych sieťach, kde si získal milióny fanúšikov.
Oblečenie tvorí z netradičných materiálov
Max sa od mnohých profesionálnych návrhárov odlišuje aj tým, že sa snaží používať recyklované a ekologické materiály. V minulosti vytváral modely napríklad zo starých látok či vriec od kávových zŕn. Tvrdí, že móda nemusí byť len krásna, ale aj šetrná k životnému prostrediu.
Jeho modely si už všimli aj známe osobnosti a módni odborníci. Nedávno sa stretol so svojím idolom, legendárnym návrhárom Bobom Mackiem, ktorý mu predpovedal veľkú budúcnosť.
Zo školy rovno na módne móla
Napriek úspechom sa Max stále snaží žiť život bežného školáka. V rozhovore pre agentúru Reuters priznal, že okrem módnych prehliadok rieši aj celkom obyčajné detské starosti, napríklad kratšie prestávky v škole.
Zatiaľ čo jeho rovesníci snívajú o budúcom povolaní, Max Alexander už dnes buduje značku, ktorá mu otvorila dvere na najprestížnejšie módne podujatia sveta. A zdá sa, že jeho príbeh sa len začína.