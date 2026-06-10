Poklad, ktorý čakal desaťročia: Jeho hodnota dnes vyráža dych

BEČOV NAD TEPLOU - Na hrade a zámku v Bečove nad Teplou na Karlovarsku bola dnes predstavená časť kolekcie vzácnych vín z konca 19. storočia. Takzvaný Tekutý poklad bol v Bečove nájdený v roku 1985 spolu so vzácnym relikviárom svätého Maura. Hodnota 136 fliaš vína, šampanského a koňaku je novo vyčíslená na 100 miliónov korún, povedal kastelán Tomáš Wizovský. Predchádzajúci odhad bol zhruba tretinový. Niektoré fľaše nechali pamiatkari prekorkovať vo francúzskom vinárstve. V budúcnosti chce zámok vystaviť celú kolekciu vín.
Hodnota zbierky vzrástla
Cena bečovskej kolekcie vína bola odborným posudkom v roku 2016 ohodnotená až na 30 miliónov korún. Po potvrdení pôvodu ôsmich fliaš z rokov 1892 a 1896 vo vinárstve Château d'Yquem hodnota zbierky vzrástla. Ako vysvetlil pivničný majster francúzskeho vinárstva Toni El Khawand, pretože z fliaš so zoschnutými korkami časť vína unikla, bolo potrebné fľaše najprv zliať, aby bol doplnený objem. V jednom prípade bolo víno z piatich fliaš zliate do troch, pri druhom ročníku boli tri fľaše zliate do dvoch. Ostatné fľaše zo zbierky sú podľa kastelána v dobrej kondícii.
"Od svojho uloženia pod podlahu hradné kaplnky neboli kontrolované vinárske vlastnosti uložených vín. Prvýkrát až v roku 2015 odborníci potvrdili, že vína sú stále piteľné a živé. Odvtedy začali rokovania o ich prekorkovaní a uložení," uviedol kastelán.
Pripravujú novú expozíciu
Podľa neho bude v budúcnosti vystavená celá zbierka fliaš. Na vybudovanie špeciálnej expozície s predpokladanou cenou 8,5 milióna korún vypísal Národný pamiatkový ústav verejnú zbierku. "Fľaše treba uchovávať v dobrých podmienkach, v stabilnej kvalite tak, aby na nich nemala prítomnosť návštevníkov žiadny vplyv," povedal Wizovský.
Poklad pod kaplnkou
Zbierka 133 fliaš vín bola objavená pod podlahou hradnej kaplnky v roku 1985 spoločne s relikviárom sv. Maura. Pri opravách hradu v roku 2011 boli pri hradných múroch nájdené ďalšie tri fľaše a jedna poškodená. Všetky vína sú uložené v bečovskom depozitári.
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Odborný prieskum odporučil záchranu v podobe výmeny korkov a drobného doliatia rovnakého súdobého vína z rovnakého vinárstva, rovnakej odrody a viničnej trate u najstarších fliaš bečovskej zbierky. Výmena korkov má zabrániť oxidácii a znehodnoteniu obsahu. Podľa Wizovského stála 170-tisíc korún. Osem fliaš, ktoré boli v septembri minulého roka odvezené na odbornú trojstupňovú analýzu a nedeštruktívne posúdenie dátumu vzniku, sa z Francúzska vrátilo do Bečova za prísnych bezpečnostných opatrení v závere mája.
Dedičstvo rodu Beaufort-Spontin
Kolekciu vín vytvorila aristokratická rodina Beaufort-Spontin, ktorá Bečov vlastnila do konca druhej svetovej vojny. Vína neboli podľa kastelána určené na predaj, ale na slávnostné stolovanie. Po desaťročiach bola väčšina fliaš zachovaná vo veľmi dobrom stave a predstavuje ojedinelý kultúrno-historický súbor európskeho významu. Zbierka je považovaná za kmeňový mobiliár bečovského areálu.