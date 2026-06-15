Trump pritvrdil a hrozí Francúzsku! Zrušte daň pre naše firmy, inak uvalím 100-percentné clo na víno

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyzval Francúzsko, aby zrušilo osobitné zdanenie amerických technologických gigantov. V opačnom prípade Spojené štáty nebudú mať inú možnosť, ako uvaliť 100-percentné clo na francúzske víno, vyhlásil Trump v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka New York Post. Informuje o tom agentúra Reuters.
Trump uviedol, že francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona priamo vyzval, aby zrušil trojpercentnú daň pre veľké technologické firmy z USA. „Požiadal som ho, aby nezaťažoval americké spoločnosti, a ak tak budú robiť, nebudem mať inú možnosť, ako uvaliť 100-percentné clá na všetko šampanské a všetky vína pochádzajúce z Francúzska,“ povedal Trump. „Všetko, čo (Macron) musí urobiť, je zrušiť daň z predaja,“ uzavrel Trump.
Alkohol patrí medzi najvýznamnejšie komodity, ktoré sa z EÚ vyvážajú do USA. Francúzsko od roku 2019 uplatňuje daň vo výške 3 % na príjmy technologických spoločností, ktoré majú v krajine tržby vyššie ako 25 miliónov eur.