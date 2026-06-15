Tragická smrť slávneho hudobníka (†32): Posledné zábery pred smrťou!

BRAZÍLIA - Posledné zábery Olivera Treeho z Brazílie dnes získali úplne iný význam. Spevák sa len niekoľko hodín pred tragickou nehodou podelil s fanúšikmi o video plné zábavy a dobrej nálady. Krátko nato prišli správy o jeho smrti...
Hudobník Oliver Tree sa len deň pred tragickým incidentom podelil so svojimi fanúšikmi o zábery z návštevy Brazílie. Na sociálnych sieťach zverejnil video, v ktorom zachytil svoju prvú cestu do juhoamerickej krajiny a množstvo aktivít, ktoré počas nej absolvoval. V krátkom videu sa objavil po boku brazílskeho influencera. Spoločne si zahrali futbal, jazdili na bicykloch, navštívili kaderníka a pripravovali jedlo.
Obrovská tragédia: Spevák Oliver Tree zahynul pri havárii vrtuľníka! Mal len 32 rokov
Príspevok niesol názov „Gringo 24 horas no Brasil“, čo v preklade znamená „Cudzinec 24 hodín v Brazílii.“ Atmosféru videa dopĺňala skladba „Worth Nothing“, jedna z Treeho známejších piesní. Po tom, čo sa na internete objavili správy o jeho úmrtí, sa pod príspevkom začali hromadiť tisíce komentárov od fanúšikov, ktorí vyjadrovali smútok a sústrasť. Podľa medializovaných informácií mal byť 32-ročný spevák medzi obeťami kolízie dvoch vrtuľníkov v Rio de Janeiro.
V jednom zo strojov sa nachádzalo päť ľudí vrátane neho, druhý vrtuľník mal na palube jedinú osobu. CNN uviedli, že k zrážke došlo počas letu nad areálom s elektrickými vozidlami. Následný pád údajne spôsobil požiar, pri ktorom malo začať horieť približne dvadsať áut. Miestne úrady začali vyšetrovanie a nariadili odborné skúmanie okolností nehody. Oliver Tree sa v tom čase nachádzal na svetovom turné.
Začiatkom júna vystúpil v São Paule a v najbližších týždňoch ho čakali ďalšie koncerty vrátane plánovaného vystúpenia v Lisabone. Rodák z kalifornského Santa Cruz vstúpil do hudobného sveta už ako tínedžer. Pod umeleckým menom Tree spolupracoval s viacerými známymi producentmi a postupne si vybudoval medzinárodnú fanúšikovskú základňu. Jeho posledný štúdiový album Love You Madly Hate You Badly vyšiel v apríli.