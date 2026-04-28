Našli hubársky JACKPOT, no namiesto košíkov vyťahovali mobily: Ak uvidíte TOTO v lese, radšej ruky preč!

PRAHA - Do lesa sa vybrali s jasným cieľom, no domov si odniesli len fotografie. Nečakaný objav ich síce nadchol, no zároveň sklamal.
Skupina hubárov z komunity Czech Fungi sa nedávno vybrala do lesa s cieľom nazbierať smrčky, ktoré patria medzi vyhľadávané jarné huby vhodné napríklad do polievok či omáčok. Namiesto plánovaného úlovku ich však zaujal úplne iný, oveľa neobvyklejší nález.
Ako opísal jeden z účastníkov výpravy Jan Hodač, narazili na mimoriadne bohaté miesto s výskytom ušiaka obyčajného. Na pomerne malej ploche, približne 50 × 100 metrov, rástli desiatky až stovky týchto húb, pričom niektoré dosahovali veľkosť menších pomarančov. Podľa jeho slov ide o niečo, čo si nepamätá, že by kedy predtým videl v takom množstve na jednom mieste.
Nálezcov čakala nepríjemná realita
Zaujímavosťou bolo aj prostredie, v ktorom sa huby nachádzali – rástli v blízkosti osík, čo nie je úplne typické. Napriek pôsobivému výzoru a množstvu však nálezcov čakala nepríjemná realita. Ušiak obyčajný totiž patrí medzi jedovaté huby, obsahuje toxín gyromitrín, ktorý môže byť pre človeka nebezpečný. Hubári si tak z lesa neodniesli žiadny úlovok do kuchyne, ale len fotografie a nevšedný zážitok. Ako Hodač dodal pre tn.cz, v tomto prípade išlo skôr o vizuálne atraktívny prírodný úkaz než o praktický zber – ide o zaujímavý biotop, ktorý poteší oko, no nie žalúdok.