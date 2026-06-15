Pondelok15. jún 2026, meniny má Vít, zajtra Bianka, Blanka

Expert na rakovinu (97) vyšiel s pravdou von: Nikdy sa nenajem dosýta! A to nie je všetko

Silvio Garattini
Silvio Garattini (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERLÍN - Taliansky onkológ Silvio Garattini sa aj vo veku 97 rokov drží jednoduchých pravidiel, ktorým pripisuje svoje zdravie a vitalitu. Jedno z nich mnohých prekvapí – nikdy sa neprejedá.

Mnohí ľudia hľadajú tajomstvo dlhého života v drahých doplnkoch či zložitých diétach. Jeden z najuznávanejších európskych odborníkov na rakovinu však tvrdí, že cesta môže byť oveľa jednoduchšia.

Taliansky onkológ a zakladateľ milánskeho výskumného inštitútu Mario Negri Silvio Garattini sa aj vo veku 97 rokov riadi zásadou, ktorú považuje za kľúčovú pre zdravé starnutie. Ako uvádza Focus.de s odvolaním sa na španielsky portál El Confidencial, od jedla odchádza ešte skôr, než pocíti úplné nasýtenie.

Podľa vedca nie je rozhodujúce, koľkokrát denne človek je, ale koľko toho zje.

Od stola odchádza skôr

Garattini tvrdí, že organizmus nepotrebuje pri každom jedle dostať maximum. Namiesto veľkých porcií odporúča umiernenosť a rozmanitú stravu.

Princíp, ktorý vyznáva, je známy aj z japonského ostrova Okinawa. Miestni obyvatelia ho označujú ako „Hara Hachi Bu“, čo znamená jesť dovtedy, kým sa človek necíti približne na 80 percent sýty.

Práve Okinawa patrí medzi takzvané modré zóny – oblasti sveta, kde sa ľudia dožívajú mimoriadne vysokého veku. Medzi ne patria aj talianska Sardínia, grécky ostrov Ikaria či polostrov Nicoya v Kostarike.

Tajomstvo nie je v diéte ale v návykoch

Podľa odborníkov nie je spoločným znakom týchto regiónov žiadna zázračná diéta. Ľudia tam jednoducho jedia menšie porcie a na ich tanieroch prevládajú zelenina, strukoviny, celozrnné výrobky, ovocie a orechy.

Mäso konzumujú skôr príležitostne a veľkú časť ich života tvorí prirodzený pohyb.

Garattini preto neodporúča extrémne diéty ani komplikované stravovacie plány. Dôležitejšia je podľa neho dlhodobá udržateľnosť.

Denne prejde päť kilometrov

Takmer storočný vedec sa nespolieha iba na stravu. Každý deň absolvuje približne päťkilometrovú chôdzu a nekráča pomalým tempom.

Podľa vlastných slov ide dostatočne rýchlo na to, aby si precvičil srdce aj pľúca.

Garattini považuje za optimálne venovať pohybu približne 150 až 300 minút týždenne. To predstavuje dve a pol až päť hodín aktivity rozloženej počas týždňa.

Aj pár minút navyše môže pomôcť

Podobné závery priniesla aj rozsiahla analýza publikovaná v odbornom časopise The Lancet. Výskumníci zistili, že ľudia s nízkou fyzickou aktivitou môžu získať zdravotný benefit už po niekoľkých minútach pohybu navyše denne.

Nemusí pritom ísť o športové výkony. Pozitívny efekt môže mať svižná chôdza, jazda na bicykli, práca v záhrade či obyčajné vychádzanie schodov.

Práve u ľudí, ktorí sa doteraz hýbali len minimálne, bývajú takéto zmeny najvýraznejšie.

Stavil na stredomorský spôsob stravovania

Garattiniho odporúčania sa výrazne podobajú princípom stredomorskej stravy. Tá je založená najmä na zelenine, strukovinách, rybách, orechoch, olivovom oleji a minimálne spracovaných potravinách.

Výhodou takéhoto jedálnička je podľa odborníkov aj vyšší obsah vlákniny, ktorá pomáha navodiť pocit sýtosti na dlhší čas.

Taliansky vedec zároveň zdôrazňuje význam pestrosti. Tvrdí, že organizmus potrebuje široké spektrum živín a rozmanitá strava môže zároveň obmedziť dlhodobé vystavenie rovnakým potenciálne škodlivým látkam z potravín.

Prevencia sa začína doma

Garattini dlhodobo upozorňuje, že mnohé chronické ochorenia vrátane niektorých druhov rakoviny úzko súvisia so životným štýlom.

„Ak človek zje o 30 percent menej, môže žiť približne o 20 percent dlhšie,“ povedal v minulosti.

Jeho hlavné odporúčanie je preto jednoduché: menšie porcie, pravidelný pohyb a návyky, ktoré dokáže človek dodržiavať celé desaťročia.
 

Viac o téme: RadyRakovinaOnkológSilvio GarattiniNeprejedať sa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nový liek pomohol odhaliť
Nový liek pomohol odhaliť tichého zabijaka: Lekári upozorňujú na príznaky, ktoré si mnohí nevšimnú
Zaujímavosti
močový mechúr
Prelom v liečbe rakoviny močového mechúra: Nová terapia môže pacientom ušetriť náročnú operáciu
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Revolúcia v liečbe rakoviny: Jedna injekcia úplne zničila nádory! Svedectvo pacienta
Zahraničné
Ilustračné foto
Nová štúdia šokuje: TENTO bežne dostupný vitamín zvyšuje riziko rakoviny! Pozor na doplnky výživy
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

DRUHÝ život Natalie Germani v USA: Namiesto úspechu tvrdý boj! A čo deti?
DRUHÝ život Natalie Germani v USA: Namiesto úspechu tvrdý boj! A čo deti?
Prominenti
Nočná mora každého šoféra pri Svite
Nočná mora každého šoféra pri Svite
Správy
Hrad Devín: Živá história, dobová hudba a šermiarske súboje
Hrad Devín: Živá história, dobová hudba a šermiarske súboje
Cestovanie

Domáce správy

Pripravte sa na výzvu
Pripravte sa na výzvu a otestujte svoje vedomosti: KVÍZ a top udalostiach minulého týždňa
Domáce
Taraba ako ho nepoznáte:
Taraba ako ho nepoznáte: Minister to s loptou vie, pozrite sa, čo stváral uprostred predajne!
Domáce
FOTO Meteorológovia vydali varovanie pre
Meteorológovia vydali varovanie pre slovenské hory: Vietor môže dosiahnuť až silu víchrice
Domáce
SHMÚ varuje: Silný vietor na horách zasiahne viaceré okresy v nedeľu večer – výstraha platí najmä pre turistov
SHMÚ varuje: Silný vietor na horách zasiahne viaceré okresy v nedeľu večer – výstraha platí najmä pre turistov
Regióny

Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin
Putin je v koncoch: Experti prezradili, o koľko prišiel vojakov! Z toho čísla mrazí
Zahraničné
Beštiálny čin: Gang mal
Beštiálny čin: Gang mal znásilniť mladú študentku z programu Erasmus! Jej svedectvo naháňa hrôzu
Zahraničné
Letecká katastrofa v americkom
Letecká katastrofa v americkom Missouri: Pád malého stroja neprežil pilot ani jedenásť parašutistov
Zahraničné
FOTO Tvrdé strety pred summitom
Tvrdé strety pred summitom G7: Radikáli v maskách útočili na políciu! V uliciach striekali vodné delá
Zahraničné

Prominenti

Moderátori ako luxusný tovar!
Moderátori ako luxusný tovar! Za jeden večer zhrabnú tisíce eur: Koľko si účtujú za moderovanie?
Domáci prominenti
Slávny spevák bol ženatý
Slávny spevák bol ženatý 5-krát: Najkratšie manželstvo... Fú!
Osobnosti
Oliver Tree tragicky zahynul
Obrovská tragédia: Spevák Oliver Tree zahynul pri havárii vrtuľníka! Mal len 32 rokov
Zahraniční prominenti
Ján Jackuliak
Je ďalší v poradí! Známy herec zvládol skúšky na výbornú a splnil si cieľ: Získal titul...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Silvio Garattini
Expert na rakovinu (97) vyšiel s pravdou von: Nikdy sa nenajem dosýta! A to nie je všetko
Zaujímavosti
Máte vysoký cholesterol? Lekár
Máte vysoký cholesterol? Lekár radí: TIETO štyri potraviny majte stále v kuchyni
Zaujímavosti
Benátky ovládli nečakaní návštevníci:
Benátky ovládli nečakaní návštevníci: Ružové kŕdle zaplnili lagúnu, ich počet vyráža dych!
Zaujímavosti
Tomáš Stríž ušiel hrobárovi
Tomáš Stríž ušiel hrobárovi z lopaty: Túto chybu s bežným liekom možno robíte aj vy, jemu sa takmer stala osudnou!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Berieme peniaze na úkor ostatných? Exkluzívny prieskum odhalil nepríjemnú pravdu o slovenskom sociálnom systéme
Berieme peniaze na úkor ostatných? Exkluzívny prieskum odhalil nepríjemnú pravdu o slovenskom sociálnom systéme
Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!

Šport

Pobrežie Slonoviny – Ekvádor: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Pobrežie Slonoviny – Ekvádor: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes: Online prenos zo 6. finále NHL
Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes: Online prenos zo 6. finále NHL
NHL
Švédsko – Tunisko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Švédsko – Tunisko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTABLE 2026 Herná prevaha im nestačila: Holanďania stratili body proti húževnatým Japoncom
MS VO FUTABLE 2026 Herná prevaha im nestačila: Holanďania stratili body proti húževnatým Japoncom
MS vo futbale

Auto-moto

BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Motivácia a inšpirácia
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Zaujímavé pracovné ponuky
Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Motivácia a produktivita
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Rady a tipy
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Rady a tipy

Technológie

AI navrhla vakcínu, ktorá má telo pripraviť na budúce pandémie. Otestovali ju už aj na ľuďoch, takéto sú výsledky
AI navrhla vakcínu, ktorá má telo pripraviť na budúce pandémie. Otestovali ju už aj na ľuďoch, takéto sú výsledky
Technológie
Na dne zemského plášťa sa môže nachádzať staré oceánske dno. V hĺbke pri jadre vytvára útvary vyššie než Everest
Na dne zemského plášťa sa môže nachádzať staré oceánske dno. V hĺbke pri jadre vytvára útvary vyššie než Everest
Veda a výskum
Všimol si si tento blikajúci bod na displeji svojho Samsungu? Netreba panikáriť, nejde o vírus ani chybu, ale o dôležitý senzor
Všimol si si tento blikajúci bod na displeji svojho Samsungu? Netreba panikáriť, nejde o vírus ani chybu, ale o dôležitý senzor
Návody
Jeden balíček čipsov denne nemusí byť taký nevinný, ako vyzerá. Vedci zistili, čo môže spraviť s tvojou pozornosťou
Jeden balíček čipsov denne nemusí byť taký nevinný, ako vyzerá. Vedci zistili, čo môže spraviť s tvojou pozornosťou
Veda a výskum

Bývanie

Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa

Pre kutilov

Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo si muži všímajú na ženách ako prvé? Odpovede, ktoré nám prezradili mnohých prekvapia
Partnerské vzťahy
Čo si muži všímajú na ženách ako prvé? Odpovede, ktoré nám prezradili mnohých prekvapia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Putin je v koncoch: Experti prezradili, o koľko prišiel vojakov! Z toho čísla mrazí
Pripravte sa na výzvu
Domáce
Pripravte sa na výzvu a otestujte svoje vedomosti: KVÍZ a top udalostiach minulého týždňa
Beštiálny čin: Gang mal
Zahraničné
Beštiálny čin: Gang mal znásilniť mladú študentku z programu Erasmus! Jej svedectvo naháňa hrôzu
Letecká katastrofa v americkom
Zahraničné
Letecká katastrofa v americkom Missouri: Pád malého stroja neprežil pilot ani jedenásť parašutistov

Ďalšie zo Zoznamu