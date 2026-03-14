Urobil zo svojich zamestnancov milionárov: Ak by ste pracovali pre TOHTO muža, dnes si užívate rozprávkové bohatstvo!

USA - Niektorí podnikatelia si obrovské zisky nechávajú pre seba. Zakladateľ technologickej firmy Jay Chaudhry sa však rozhodol pre úplne iný prístup. Jedným rozhodnutím dokázal zmeniť finančný život desiatok svojich zamestnancov a mnohých z nich premeniť na milionárov.
Príbeh podnikateľa Jay Chaudhry ukazuje, že úspech firmy nemusí priniesť výhody len jej zakladateľovi. Ako v roku 2024 pripomenul portál CNBC, podnikateľ sa rozhodol podeliť o výsledky svojej práce so zamestnancami, ktorí stáli pri budovaní jeho spoločnosti. Celý príbeh sa začal ešte v roku 1998. Chaudhry v tom čase predal technologický startup SecureIT, ktorý založil spolu so svojou manželkou. Spoločnosť odkúpila firma VeriSign za približne 70 miliónov dolárov. Namiesto hotovosti však podnikateľ získal akcie kupujúcej spoločnosti.
Mnohým zamestnancom výrazne zmenil život
Práve vtedy urobil rozhodnutie, ktoré neskôr mnohým zamestnancom výrazne zmenilo život. Časť akcií totiž rozdelil medzi ľudí zo svojho tímu. V tom čase pritom nebolo isté, či budú mať výraznú hodnotu. Situácia sa však rýchlo zmenila. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov zaznamenali akcie spoločnosti VeriSign prudký rast. V roku 2000 ich hodnota vyskočila o viac než 2 300 percent a cena jednej akcie sa dostala približne na 253 dolárov.
Pre zamestnancov to znamenalo obrovský finančný skok. Viac než 70 ľudí zo spoločnosti SecureIT sa tak podľa dostupných údajov na papieri ocitlo medzi milionármi. Samotný Chaudhry neskôr spomínal, že mnohí zamestnanci spočiatku ani netušili, aké sumy sa im na účtoch objavili. Niektorí si kúpili nové bývanie, iní investovali do áut alebo sa rozhodli splniť si dlhoročné sny. Jeden z nich si napríklad zobral niekoľkomesačné voľno, prenajal si karavan a vydal sa cestovať po krajine.
Zoznam desiatok nových milionárov
Krátko nato však technologická akciová bublina praskla a hodnota akcií výrazne kolísala. Niektorí zamestnanci ich predali včas, iní si ich ponechali. Napriek tomu sa mnohí dočkali zhodnotenia aj v nasledujúcich rokoch. Napríklad v roku 2021 sa cena akcií VeriSign opäť pohybovala približne na úrovni 254 dolárov. Chaudhry si naplno uvedomil dosah svojho rozhodnutia až neskôr. Spomína, že po jednom z rozlúčkových večierkov si doma prepočítal hodnotu akcií, ktoré jeho zamestnanci vlastnili. Vtedy zistil, že sa pozerá na zoznam desiatok nových milionárov.
Podnikateľ dnes stojí za spoločnosťou Zscaler, ktorú založil v roku 2008. Firma sa venuje cloudovým riešeniam v oblasti kybernetickej bezpečnosti a patrí medzi významné technologické spoločnosti v tomto odvetví. Chaudhryho príbeh však dodnes pripomína, že úspech firmy môže byť aj spoločným víťazstvom celého tímu.