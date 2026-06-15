Náhla smrť Marešovej asistentky (†42): Odhalil príčinu smrti a splnil jej posledné prianie!

PRAHA - Leoš Mareš smúti za dlhoročnou asistentkou Kateřinou Niklovou, ktorá nečakane zomrela. Smutná udalosť ho priviedla k zásadnému kroku. Splnil jej posledné prianie!
Leoš Mareš prežíva náročné obdobie. Jeho dlhoročná asistentka Kateřina Niklová nečakane zomrela vo veku 42 rokov. Práve na jej počesť sa známy moderátor po viac než roku vrátil na Instagram. Zverejnil video, na ktorom spolu s manželkou a dcérou obdivujú dúhu rozprestierajúcu sa nad oblohou. K záberom pripojil jednoduchý odkaz: „Ešte jedno svetlo.“
Príspevok okamžite vyvolal silné emócie a množstvo reakcií. Leoš následne vysvetlil, že jeho návrat na sociálnu sieť súvisel s posledným želaním zosnulej kolegyne. „Áno. Dnes mi volala Katkina mama, či môže mať jedno posledné prianie. ‚Vráťte sa na Instagram.‘ Katka o tom vraj hovorila každý deň,“ uviedol. Pod fotografiou a videom sa začali objavovať odkazy od známych osobností aj fanúšikov. V minulosti sa okolo vzťahu Leoša Mareša a Kateřiny Niklovej objavovali rôzne špekulácie.
Moderátor ich však vždy odmietal. „S mojou asistentkou máme úplne štandardný vzťah. Len ona je žena a ja som muž. Pracujeme spolu a myslím si, že je dovolené pracovať v zmiešanom kolektíve,“ vyhlásil svojho času pre Blesk. Informácia o úmrtí Kateřiny Niklovej sa na verejnosť dostala počas včerajšieho dňa. Polícia potvrdila, že v jednom z bytov v Prahe bolo v sobotu nájdené telo bez známok života.
Podľa vyšetrovateľov bolo cudzie zavinenie vylúčené a nariadená bola pitva. Samotný Leoš Mareš následne tragickú správu potvrdil. „Áno, je to pravda. K úmrtiu došlo po náhlom zdravotnom zlyhaní. Túto správu píšem so súhlasom rodiny. Rodina zároveň prosí o rešpektovanie súkromia v tomto náročnom období,“ uviedol pre TN.cz.