Predali dom, dali výpoveď a nasťahovali sa do karavanu: Dnes sú z nich MILIONÁRI a TOTO je ich tajomstvo!

USA - Americký podnikateľ Steve Adcock a jeho manželka sa rozhodli pre radikálnu zmenu, keď predali dom, dali výpoveď v práci a presťahovali sa do malého obytného karavanu. Tri roky cestovali po Spojených štátoch, žili skromne a napriek tomu alebo možno práve preto sú milionári. K ich finančnému úspechu im totiž výrazne pomohol minimalistický životný štýl.

Spisovateľ a podnikateľ Steve Adcock (42) sa na cestu k finančnému úspechu vydal v obytnom karavane. Spolu so svojou manželkou Courtney dali výpoveď v práci, predali svoj dom v Arizone s rozlohou približne 150 štvorcových metrov a presťahovali sa do 19 metrov dlhého obytného karavanu Airstream aj so svojimi dvoma psami. V článku pre CNBC Steve napísal: „Keď sa na to spätne pozerám, bol to jeden z kľúčových dôvodov, prečo sa mi podarilo vybudovať majetok.“

Podľa jeho slov bol unavený zo svojho monotónneho každodenného života softvérového vývojára. Preto dal v roku 2016 výpoveď. Jeho manželka ho nasledovala v roku 2017 a vzdala sa kariéry raketovej vedkyne. V tom období mali našetrených približne 900-tisíc dolárov (778 tisíc eur), čo im pri objavovaní nového životného štýlu poskytlo „istý priestor na dýchanie“. Nasledujúce tri roky cestovali po krajine, dokumentovali svoju cestu na YouTube a písali o nej. Steve uviedol: „Počas tých troch rokov nám lacný život v našom Airstreame umožnil zvyšovať čistú hodnotu majetku, aj keď sme už nepracovali na plný úväzok.“

Čo bolo najťažšie?

Najťažšou časťou zmenšenia životného priestoru bolo vraj triedenie všetkých vecí, ktoré s Courtney vlastnili. „Niektoré sme rozdali priateľom a rodine. Veľa sme darovali organizácii Goodwill a bolo to pravdepodobne dosť na to, aby sme zaplnili celý obchod. Počas niekoľkých víkendov sme usporiadali garážové výpredaje a tisíce fotografií sme digitalizovali na CD namiesto toho, aby sme si ich nechávali v papierovej forme.“ Keď si nechali iba to, čo skutočne potrebovali, uvedomili si, ako málo toho človek potrebuje na pohodlný život. Steve opísal život s menším množstvom vecí ako veľmi oslobodzujúci.

Predali dom, dali výpoveď
Ďalšou nevýhodou bol nedostatok pripojenia na elektrinu, vodu a kanalizáciu. Každý mesiac zarobili niekoľko stoviek dolárov z videí na YouTube a približne 1 000 dolárov (865 eur) z blogu, ktorý Steve písal o predčasnom dôchodku. Mali aj nejaké investície v akciách a väčšinou do nich nezasahovali. Ich mesačné výdavky sa pohybovali okolo 3 500 dolárov (3 027 eur). Bol to však celkovo oveľa lacnejší život, v porovnaní s tým, aký viedli predtým. Jediným výdavkom, ktorý sa zvýšil, boli náklady na potraviny a to približne o 25 percent, pretože museli častejšie nakupovať v miestnych obchodoch. Kempovali v polovici štátov USA a náklady na život znižovali tým, že bývali na pozemkoch spravovaných Bureau of Land Management, kde môžu obytné vozidlá parkovať zadarmo vždy na dva týždne.

Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil Prečítajte si tiež

Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil

Po započítaní všetkých výdavkov spojených so životom na cestách skončili s čistou hodnotou majetku o 150 000 dolárov (129 746 eur), čiže vyššou ako na začiatku a oficiálne sa stali milionármi. V článku pre CNBC Steve napísal: „Nie je to zlé na to, že som ani raz nevkročil do kancelárie!“ Pre portál GOBankingRates povedal: „Najlepšou časťou dôchodku je fakt, že sa každý deň môžem rozhodnúť, čo budem robiť so svojím časom.“ Na svojej webovej stránke radí ľuďom, ako si môžu navýšiť majetok. Po troch dobrodružných rokoch cestovania a šetrenia sa obaja manželia opäť vrátili do pracovného života. Podľa profilu na LinkedIne pracuje Courtney ako realitná maklérka a konzultantka v oblasti softvérového inžinierstva. Steve napísal knihu s názvom „Millionaire Habits“, ktorá vyšla v januári.

