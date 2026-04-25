Beyoncé a Jay Z balia kufre: Tajný plán na útek z USA a zámoček za milióny vo Francúzku?

LOS ANGELES - Luxus, moc a peniaze im nestačia? Beyoncé a Jay-Z údajne chystajú veľký životný reset, a tentoraz to vyzerá vážne. Po fiasku v Británii majú zálusk na historický zámok vo Francúzsku. A okolo celej operácie panuje podozrivé ticho.
Podľa správ z tohto týždňa má najvplyvnejší pár hudobného sveta, Jay Z a Beyoncé, zálusk na zámok zo 16. storočia, v oblasti pri Bordeaux, s minimálne 10 spálňami a 8 kúpeľňami. A nejde o hocijaké miesto. Ide o lokalitu prezývanú ako „francúzsky Cotswolds“ – raj pre bohatých, slávnych a tých, čo chcú byť odrezaní od reality.
Atmosféra v malej francúzkej dedine je momentálne ako z filmu o miliardároch: miestni remeselníci musia podpisovať dohody o mlčanlivosti, v oblasti vraj pribudli súkromné lietadlá, objavila sa aj pracovná ponuka na správcu panstva s požiadavkou „absolútnej diskrétnosti“. Jednoducho, kde sa hýbu Beyoncé a Jay-Z, všetci majú držať jazyk za zubami.
Oficiálne nič nepotvrdili. Ale fakty hovoria jasne. Už predtým chceli základňu mimo USA, plánovali luxusné sídlo v britskom Cotswolds, ale utekli odtiaľ kvôli riziku záplav. A teraz Francúzsko? Nie je to náhoda: milujú región Bordeaux. Jay-Z tam v roku 2023 oslávil narodeniny. Európa ponúka viac súkromia než Los Angeles či New York a úprimne? Menej chaosu, menej tlaku, viac kontroly nad vlastným svetom.