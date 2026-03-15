Kód Noe aktivovaný: Ak máte jednu z TÝCHTO 8 krvných skupín, možno v sebe nesiete genetický dôkaz biblickej potopy!

LONDÝN - Kontroverzná teória spájajúca biblický príbeh o Noemovej arche s ôsmimi modernými krvnými skupinami vyvolala búrlivú diskusiu tak na sociálnych sieťach, ako aj medzi odborníkmi. Zatiaľ čo niektorí vidia v číselnej zhode dôkaz božského plánu, vedci poukazujú na genetiku a evolúciu, ktoré vysvetľujú pôvod ľudskej krvnej rozmanitosti.
Podľa Biblie boli Noe, jeho traja synovia, jeho manželka a manželky jeho synov jediní ľudia, ktorí prežili potopu a neskôr sa stali predkami všetkých ľudí. Niektorí vedci v tejto súvislosti poukázali na pozoruhodnú zhodu: na arche bolo osem jednotlivcov, čiže presne toľko, koľko je aj hlavných ľudských krvných skupín. Ľudská krv sa klasifikuje pomocou systémov ABO a Rh, so štyrmi hlavnými skupinami A, B, AB a O, pričom každá môže byť buď Rh-pozitívna, alebo Rh-negatívna. Vzniká tak osem bežných krvných typov: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ a O-. Táto teória vyvolala na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu, kde ju veriaci oslavujú ako dôkaz božského plánu.
„Biblia je živý plán ľudského tela,“ vyhlásil jeden používateľ. Ako informuje Daily Mail, skeptici však reagovali veľmi rýchlo. „Zaujímavá náhoda, ale krvné skupiny sa vyvíjali desiatky tisíc rokov, nie z jediného genetického úzkeho hrdla,“ uviedol iný používateľ, ktorý poukázal na potrebu vedeckej opatrnosti. Genetika však ukazuje, že krvné skupiny ABO a Rh sa dedia od rodičov. Aj malá, navzájom príbuzná skupina môže v priebehu generácií vytvoriť všetkých osem typov. Pri iba ôsmich ľuďoch na Noemovej arche by kombinácia zdedených typov mohla teoreticky vytvoriť celý rozsah krvných skupín, ktorý dnes pozorujeme.
Rozmanitosť ľudských krvných skupín
Tento fakt dáva tomuto stáročia starému príbehu prekvapivo moderný rozmer. Krvná skupina O, ktorá je celosvetovo najrozšírenejšia, mohla teoreticky pochádzať od jedného z členov Noemovej rodiny a prirodzene sa rozšíriť, keď sa populácia rozrastala. Znamená to, že malá zakladajúca skupina by mohla vysvetliť dnešnú rozmanitosť ľudských krvných skupín. Vedci však zdôrazňujú, že krvné skupiny sa vyvíjali milióny rokov prostredníctvom genetických mutácií a prirodzeného výberu, najmä v súvislosti s potrebou lepšej imunity voči chorobám. Predošlé formy systému ABO boli identifikované u primátov starších ako 20 miliónov rokov, pričom typ O sa považuje za najstarší.
Ďalšie krvné skupiny pravdepodobne vznikli neskôr ako adaptácie na špecifické patogény v prostredí, čo poukazuje na zložitú evolučnú históriu rozmanitosti ľudskej krvi. Napriek týmto evolučným vysvetleniam vyvoláva táto teória diskusie tak na internete, ako aj v akademických kruhoch. Podporovatelia teórie poukazujú na nápadnú číselnú zhodu, ktorá je viac ako náhodná. Avšak kritici tvrdia, že moderná genetika a evolúcia robia z tohto prepojenia iba symboliku. Známy kresťanský influencer Oliver Burdick, napísal: „Na Noemovej arche bolo osem ľudí. Dnes existuje na svete iba osem krvných skupín. Tisíce rokov rozdielu, no rovnaké číslo.“ Jeho príspevok vyvolal lavínu komentárov.
Prvé generácie museli mať príbuzenské kríženie
„Toto nie je len možné, je to pravda,“ napísal jeden používateľ. Druhý reagoval: „Boh vie, čo robí,“ a tretí označil toto tvrdenie za „krásne“. Mnohé komentáre sa zhodli a uznali, že je to „zaujímavé“. Jeden používateľ siete X upozornil, že hoci je číselná zhoda medzi Noemovou archou a ôsmimi krvnými skupinami zaujímavá, ale z genetického hľadiska môžu mať dvaja rodičia deti s ktoroukoľvek z ôsmich skupín. Každé dieťa zdedí jeden gén systému ABO a jeden gén systému Rh od každého rodiča.
V závislosti od kombinácie dominantných a recesívnych alel sa môže prirodzene objaviť všetkých osem krvných typov. Napriek tomu sa v komentároch objavovalo viac názorov, ktoré túto teóriu odmietali, ako tých, ktoré ju prijímali ako pravdivú. Iný uviedol, že ľudia na Noemovej arche boli navzájom blízki príbuzní. Hoci niektorí špekulujú nad tým, že nevesty mohli byť sestry, používateľ naznačil, že populácia po potope začínala z veľmi malej, navzájom prepojenej skupiny. Znamená to, že v prvých generáciách muselo dochádzať k výraznému príbuzenskému kríženiu.