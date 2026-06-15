Vo Viedni zadržali Slovenku, ktorá KRADLA v obchode: Pri úteku sa bránila DOSLOVA zubami nechtami, UHRYZLA zamestnanca!

VIEDEŇ – Počas uplynulého víkendu sa odohrala v Rakúsku situácia, ktorú nevidieť každý deň. Žena slovenskej národnosti sa pokúšala s ďalšou osobou ukradnúť v obchode tovar za viac ako 100 eur. Napokon im to ale nevyšlo. Pri úteku sa navyše odohrala komická situácia.
Dráma sa odohrala v sobotu ráno 13. júna na viedenskej Landstraße. Ako informuje denník Heute, v miestnom nemenovanom obchode sa dve ženy pokúšali kradnúť. Snažili sa prejsť popri pokladni bez zaplatenia, pričom v nákupných košíkoch mali tovar za najmenej 150 eur. Zamestnanci si to ale všimli a hneď zasiahli.
Jedna utiekla, druhá hrýzla
Spočiatku dve ženy vyzývali, aby za tovar zaplatili. Tie však nereagovali. Keď ich zamestnanci odmietli pustiť von bez zaplatenia, strhla sa bitka. Jedna zo zlodejok sa vyslobodila, pustila košík a utiekla s prázdnymi rukami.
Druhá už také šťastie nemala. Navyše začala byť ešte viac agresívna a počas toho, ako ju držali, uhryzla zamestnanca do ruky. Privolaní policajti dorazili do niekoľkých minúta zlodejku zadržali. Ako sa neskôr zistilo, išlo o 35-ročnú občianku Slovenskej republiky. Zamestnanec, ktorého uhryzla, utrpel menšie zranenie.
Viacero problémov so zákonom
Slovenka putovala do väzby. Počas vyšetrovania sa zistilo, že v Rakúsku nemá trvalý pobyt. Navyše toto nebol jej prvý prehrešok. V registri trestov má za sebou viacero spáchaných majetkových trestných činov.
V súčasnej dobe je Slovenka na slobode, pričom ju čaká súdne pojednávanie. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania. Po druhej žene, ktorá utiekla z obchodu, polícia naďalej pátra.