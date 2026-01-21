Vyhral MILIÓNY, no nikdy si po ne neprišiel: TOTO sú najväčšie prepadnuté jackpoty sveta! Patríte medzi smoliarov aj vy?

TOKIO - Milióny na dosah ruky, no napriek tomu navždy stratené. Aj to je realita lotérií po celom svete. Kým jedným výhra zmení život, iní sa o svoj jackpot nikdy neprihlásia. Kde padli najvyššie nevyzdvihnuté výhry v histórii a prečo o ne ľudia prišli?
Jackpoty v lotériách majú silu obrátiť život naruby v priebehu jediného okamihu. Niekoľkokrát do roka sa niekto stane milionárom a jeho sen o bezstarostnej budúcnosti sa stane skutočnosťou. Existuje však aj druhá, oveľa menej príjemná strana tohto sveta – prípady, keď si výherca po svoje peniaze nikdy neprišiel. A práve tie patria medzi najbizarnejšie príbehy v histórii hazardu.
Prvý prípad v histórii tejto lotérie
Jedným z často spomínaných prípadov je Japonsko a tamojšia lotéria MEGA BIG. Japonská športová rada oznámila 13. februára 2022, že hlavná výhra v hodnote 1,2 miliardy jenov zostala bez majiteľa. Výsledky žrebovania boli známe celý rok a výherca mal čas prihlásiť sa najneskôr do 9. februára. Ako informoval denník Yomiuri, išlo o prvý prípad v histórii tejto lotérie, keď si nikto neprišiel po hlavnú cenu.
Správa okamžite obletela svet a mnohé zahraničné médiá ju označili za historicky najvyššiu nevyzdvihnutú výhru. V prepočtoch sa však objavila zásadná chyba. Často sa uvádzala suma 166 miliónov dolárov, ktorá s reálnou hodnotou vôbec nekorešpondovala. V skutočnosti 1,2 miliardy jenov predstavuje približne 6,5 milióna eur. Hoci ide o obrovské peniaze, v porovnaní s inými prípadmi ide skôr o „malý“ prepadnutý jackpot.
Nikto sa neprihlásil
Omnoho dramatickejší príbeh sa odohral v Európe. V roku 2012 si jeden z hráčov lotérie EuroMillions nevyzdvihol výhru 63,8 milióna britských libier, čo predstavuje približne 73,66 milióna eur. Po uplynutí zákonnej lehoty 180 dní výherný tiket definitívne prepadol. Podľa BBC ide o najväčšiu nevyzdvihnutú výhru v histórii tejto lotérie a s veľkou pravdepodobnosťou aj o jednu z najvyšších na svete.
Medzi smoliarov sa zapísal aj hráč z amerického štátu Georgia, ktorý v roku 2011 nechal prepadnúť výhru vo výške 77 miliónov dolárov, teda približne 66,13 milióna eur. Dodnes nie je jasné, či si svoju výhru neuvedomoval, alebo tiket jednoducho stratil. Bez podobného rekordu nie je ani Slovensko. V roku 2018 si jeden z hráčov nevyzdvihol najvyššiu výhru v histórii hry LOTO. Ako informovali TV Noviny, na prevzatie sumy 5,3 milióna eur mal 35 dní, no nikdy sa neprihlásil. Spoločnosť Tipos tento prípad eviduje ako vôbec najvyššiu prepadnutú výhru na Slovensku.
Čo sa s nevyzdvihnutými miliónmi stane?
Vo väčšine prípadov sa peniaze vracajú späť do lotériového systému a slúžia ako zdroj na financovanie ďalších žrebovaní. Niekedy však putujú aj inam. V Japonsku boli nevyzdvihnuté prostriedky presunuté na podporu športu, inde môžu skončiť v charitách či neziskových organizáciách, najmä ak ide o štátne lotérie. Dôvody, prečo si ľudia po svoje výhry neprídu, sú rôzne. Niekedy výherný tiket stratia, inokedy ho omylom vyhodia. V zriedkavých prípadoch však do hry vstupujú aj tragické okolnosti, napríklad úmrtie výhercu. Príbehy týchto smoliarov sú jasným varovaním – jeden nenápadný papierik môže mať hodnotu celého života.