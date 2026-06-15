NOVÉ správy o nešťastí v Chorvátsku: Potápači našli štvrté telo! DESIVÉ slová experta, na TOTO sa upozorňovalo roky

SPLIT - Na možnosť tragédie v prielive pri Splite upozorňovali odborníci kvôli tamojšej hustej prevádzke už roky, povedal chorvátskej verejnoprávnej stanici HRT námorný expert Jurica Gašpar k nehode, pri ktorej v nedeľu (14. 5.) zomreli najmenej štyria ľudia. Zrážka katamaránu s plachetnicou s českou posádkou sa odohrala v prielive Splitska vrata medzi chorvátskymi ostrovmi Brač a Šolta.
"Odborníci už roky upozorňujú na nedostatok kontroly v kľúčových námorných bodoch a práve Splitska vrata sú oblasťou s najvyššou koncentráciou námornej prevádzky na Jadrane," povedal šéfredaktor portálu Morski.hr Gašpar v dnes zverejnenom rozhovore s HRT. Ďalšie takéto miesta sú podľa neho prístav v Splite či prieliv medzi ostrovom Hvar a súostrovím Pakleni otoci.
Gašpar upozornil, že o problémoch bezpečnosti plavby v tejto oblasti sa hovorí už niekoľko rokov, avšak úrady neprijali patričné opatrenia. "Žiaľ, reagujeme až vtedy, keď dôjde k takejto tragédii. Už pred niekoľkými rokmi sme upozorňovali na možné dôsledky nedostatočnej kontroly prevádzky na najfrekventovanejších plavebných trasách," povedal. "Jeden kapitán diaľkovej plavby, ktorý roky pracoval na trajektových linkách, nám vtedy otvorene povedal, že skôr či neskôr dôjde k nehode so smrteľnými následkami, ak sa nič nezmení," dodal.
Súčasne Gašpar upozornil, že viaceré menšie plavidlá nedodržiavajú bezpečnostné pravidlá a pohybujú sa bezprostredne pred veľkými loďami. Námorné právo však podľa neho neurčuje, ktoré plavidlo má v kolíznych situáciách jednoznačnú prednosť.
"Boli sme svedkami situácií, keď sa menšie plavidlá doslova zaraďujú pred trajekty a katamarány a vytvárajú mimoriadne nebezpečné situácie," uviedol s tým, že zodpovednosť je spoločná a všetci účastníci námornej prevádzky musia dodržiavať základné pravidlá. Zároveň musí existovať účinný dohľad, dodal.
Okolnosti nehody sú doteraz predmetom vyšetrovania a podľa Gašpara v tejto chvíli nie je možné ukázať prstom na vinníka. Dôležitú úlohu pri objasňovaní okolností tragédie budú mať podľa neho teraz podvodné drony chorvátskeho námorníctva, ktoré dokážu prehľadávať morské dno aj vo veľkých hĺbkach.
Detaily nešťastia, pribudla štvrtá obeť
Nešťastie sa odohralo v nedeľu okolo 11:30 h v prielive medzi ostrovom Brač a Šolta. Na palube plachetnice cestovalo osem Čechov, uviedol Radiožurnál, vedúci konzulárneho oddelenia veľvyslanectva Českej republiky v Záhrebe Štefan Šantrůček to následne potvrdil. Plachetnica, ktorá podľa vyhlásenia chorvátskeho ministerstva mora, dopravy a infraštruktúry plávala pod francúzskou vlajkou, sa po náraze s katamaránom so 125 ľuďmi na palube potopila. Zahynuli štyria ľudia.
Šantrůček s odvolaním sa na nemocnicu v Splite povedal, že zdravotný stav štyroch Čechov z potopenej plachetnice nie je vážny. "Traja by mali byť prepustení, jeden zostane o niečo dlhšie," povedal. "Teraz sa sústredíme na to, aby sme v súčinnosti s políciou poskytli našim občanom konzulárnu ochranu," dodal.
Uviedol tiež, že príčiny lodnej nehody nie sú doteraz zrejmé. Podľa jeho vyjadrenia Českej televízii (ČT) sa počasie laicky javilo ako bezproblémové. Katamarán bol podľa neho pravidelnou linkou medzi ostrovmi Brač a Šolta.
Jeden Čech bol nezvestný, pretože sa v čase zrážky nachádzal v útrobách lode, ktorá sa následne potopila. Ako v pondelok informoval portál N1, potápači našli telo štvrtého hľadaného muža. „Potápači ministerstva vnútra lokalizovali miesto, kde sa potopila plachetnica. Je to hĺbka viac ako 50 metrov a v kabíne plachetnice sme našli štvrtú osobu, po ktorej sme pátrali. Bude nasledovať vyzdvihnutie tela, štátne zastupiteľstvo (DORH) vydá pokyn a loď sa vytiahne. Hĺbka je viac ako 50 metrov a musíme byť veľmi opatrní, ide o náročné operácie. Všetko sa musí urobiť bezpečným spôsobom,“ informovali.
Telá zosnulých zatiaľ ostávajú na ostrove Brač, povedal Šantrůček. Konzulárne oddelenie má podľa neho k dispozícii zoznam cestujúcich z lode, ktorá sa s katamaránom zrazila, a bude s Chorvátmi spolupracovať na identifikácii zosnulých. Taktiež chorvátske ministerstvo uviedlo, že štyri osoby z potopenej plachetnice boli vytiahnuté z mora, podľa chorvátskych médií nie sú v ohrození života. Do pátrania po nezvestnom boli podľa chorvátskeho ministerstva zapojené všetky dostupné záchranné plavidlá v okolí Splitu ako aj vrtuľníková jednotka.
Šéf splitského prístavu Željko Kuštera v nedeľu podľa denníka Jutarnji list médiám oznámil, že potopená plachetnica mala v poriadku všetky doklady. Na palube bolo podľa neho sedem cestujúcich a kapitán. "Za 35 rokov kariéry som nič podobné nevidel," povedal k okolnostiam havárie.
Podľa skoršieho vyhlásenia listu mieril katamarán patriaci chorvátskej súkromnej plavebnej spoločnosti do prístavu Milna na ostrove Brač. Loď po skončení obhliadky, či neutrpela škody, popoludní zamierila do prístavu. Presné okolnosti, ktoré viedli k zrážke a potopeniu plachetnice s českou posádkou, zatiaľ podľa chorvátskych médií nie sú známe a informácie sa stále overujú. Očakáva sa, že počas dňa príslušné orgány zverejnia ďalšie podrobnosti o nehode a záchrannej operácii.