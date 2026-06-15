Muž tvrdí, že sa počas klinickej smrti ocitol v inom svete: Dostal dve VAROVANIA, jedno sa už splnilo!

SALT LAKE CITY - Nezvyčajný príbeh 37‑ročného Landona Dennisa z Utahu vyvoláva na sociálnych sieťach búrlivé reakcie. Muž tvrdí, že po tom, čo viackrát klinicky zomrel po páde v kuchyni, sa ocitol v inom svete – a tam stretol svojich zosnulých príbuzných aj dve bytosti, o ktorých verí, že pochádzajú z budúcnosti. Tie mu vraj predpovedali dva zásadné momenty jeho života. Jeden sa už splnil.
Landon bol v čase incidentu závislý od heroínu a metamfetamínu, píšu noviny The Mirror. Po predávkovaní spadol z kuchynskej linky a tvrdo narazil hlavou o dlažbu. Jeho exmanželka ho našla ležať v kaluži krvi a okamžite privolala záchranárov.
„V sanitke som sa pozeral na vlastné telo zhora. Videli ste niekedy, ako pracujú záchranári, keď ide o sekundy? Presne to som videl – lenže ja som tam už nebol,“ opisuje. Podľa jeho slov mu niekoľkokrát zlyhalo srdce „Necítil som žiadnu bolesť. Nevedel som, že som vlastne mŕtvy,“ dodáva.
Landon tvrdí, že sa ocitol v inom priestore – pokojnom, svetlom a úplne odlišnom od reality. „Zrazu som bol niekde inde. Stál som v poli trávy. Všetky hrozné pocity zmizli. Tráva ma milovala – znie to šialene, ale tak som to cítil,“ hovorí.
Stretnutie s dvoma bytosťami
Pred ním sa objavil obrovský kopec v tvare dúhy, spoza ktorého vychádzali svetlá. Dve z nich spoznal okamžite – jeho starý otec a neter, ktorí zomreli pred rokmi. „Neboli to postavy, ale energie. Vedel som, že sú to oni,“ pokračuje.
Keď sa k nim pokúsil priblížiť, zastavili ho dve neznáme bytosti – mladá žena a muž bez výrazných čŕt. Landon tvrdí, že s nimi komunikoval telepaticky. „Keď povedala ‚milujem ťa‘, cítil som všetku jej lásku. Keď povedala ‚oheň‘, cítil som teplo, počul praskanie, videl žiaru. Bolo to, akoby jej slová zaplavili všetky moje zmysly,“ opisuje. Mal pocit, že sú s ním nejako príbuzní – nie z minulosti, ale z budúcnosti. „Viem, že som s týmito dvoma ľuďmi príbuzný, ale neviem ako. Dodnes ma to prenasleduje,“ dodáva.
Landon opisuje aj moment, keď sa naňho začali valiť tmavé bodky, ktoré najprv považoval za démonické bytosti. Neskôr vraj pochopil, že ide o modlitby – od jeho rodiny na Zemi aj od zosnulých príbuzných v „druhej ríši“.
Dve varovania
Pred návratom do tela mu bytosti dali dve varovania. Jedno z nich sa už podľa Landona naplnilo, druhé ešte len čaká. „Nechcem hovoriť detaily. Ale povedali mi, aby som si dával pozor na dve udalosti. Jedna sa stala. Druhá ešte nie,“ uviedol.
Návrat do tela opisuje ako prudký náraz, „Cítil som tsunami lásky, ktorá ma obalila, a potom som bol späť. A všetky hrozné pocity sa vrátili,“ hovorí. Landon sa prebral počas operácie mozgu a podľa jeho slov sa opäť objavili tmavé bodky a vyleteli z miestnosti.
Lekári rodine oznámili, že ak prežije 24 hodín, pravdepodobne zostane v trvalom vegetatívnom stave. Predpovede sa ale nenaplnili. Dnes je podľa vlastných slov v lepšej kondícii než pred incidentom v roku 2022.
Svoj príbeh využívať na pomoc ľuďom, ktorí bojujú so závislosťou alebo smútkom. „Jednu vec viem určite – život po smrti existuje. Naše činy majú význam. A ak vám chýba niekto, koho ste stratili, znovu sa s ním stretnete,“ hovorí. „Zmenilo ma to. Som za to vďačný, aj keď to nebola príjemná cesta,“ dodáva.