Ministri EÚ schválili Globálnu bránu: Ide o kľúčovú investičnú stratégiu na podporu ekonomiky

BRUSEL - Ministri zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) v pondelok v Bruseli prijali závery k iniciatíve Globálna brána, v ktorých ju potvrdili ako celosvetovú investičnú stratégiu EÚ na budovanie vzájomne prospešných partnerstiev a mobilizáciu verejných a súkromných zdrojov na preklenutie globálnej investičnej medzery. Informuje o tom spravodajca.
Rada ministrov zdôraznila, že v geopolitickom prostredí, ktoré sa vyznačuje rastúcou fragmentáciou, hospodárskou konkurenciou a tlakom na demokratickú správu vecí verejných, EÚ opätovne vyjadruje svoj záväzok presadzovať iniciatívu Globálna brána ako kľúčový prvok vonkajšej činnosti EÚ. Iniciatíva predstavuje pozitívnu a komplexnú ponuku EÚ pre partnerské krajiny, ktorá kombinuje rozvojovú spoluprácu, obchodnú a investičnú politiku.
Ministri zdôraznili potrebu väčšieho zapojenia členských štátov EÚ a súkromného sektora, zlepšenia správy vecí verejných a efektívnejšieho plnenia investičnej stratégie Globálna brána. Zdôraznili tiež potrebu jasnejšieho a transparentnejšieho výberu projektov, pravidelného podávania správ, silnejšej koordinácie medzi Európskou komisiou, členskými štátmi a delegáciami EÚ.
Dôraz na ľudské práva
V prijatých záveroch sa zdôrazňuje, že iniciatíva Globálna brána je založená na európskych hodnotách a vysokých štandardoch vrátane transparentnosti, dobrej správy vecí verejných, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti a dodržiavania ľudských práv a právneho štátu. Rada ministrov tiež zdôraznila, že Globálna brána podporuje priority partnerských krajín aj strategické záujmy EÚ, čím prispieva k odolnosti, konkurencieschopnosti, hospodárskej bezpečnosti, strategickej autonómii a diverzifikovanejším dodávateľským reťazcom.
Podľa prijatých záverov iniciatíva Globálna brána ide nad rámec samotných investícií do infraštruktúry. Stratégia kombinuje financovanie transformačných projektov s podporou podporných regulačných rámcov, rozvoja zručností, posilňovania inštitúcií a politickej spolupráce s cieľom maximalizovať dlhodobý vplyv na rozvoj a udržateľnosť.
V záveroch sa tiež zdôrazňuje dôležitosť zvýšenia účasti európskych podnikov vrátane malých a stredných podnikov na iniciatíve Globálna brána.