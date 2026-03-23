Platba v hotovosti a kartou: Podnikatelia už čoskoro zažijú veľký PREROD, pribudnú im nové povinnosti!

BRATISLAVA - S novým zákonom prichádza aj nová nádielka zodpovednosti a povinností pre podnikateľov. Tí budú musieť čeliť novému systému, akým si bude môcť zákazník vybrať v prípade platby za tovar či službu. So začiatkom mája sa tak zrejme definitívne končí éra lístočkov na dverách, kde stojí "platba len v hotovosti".
Ide o nový zákon o evidencii tržieb, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2026, prináša výrazné zmeny pre podnikateľov aj zákazníkov. Dotýka sa najmä fungovania systému eKasa a spôsobu evidencie platieb.
Pred zákonom sa už neskryjete
Cieľom legislatívy je sprísniť kontrolu nad hotovostnými aj bezhotovostnými transakciami a zabrániť obchádzaniu daňových povinností. Zároveň sa rozširuje okruh podnikateľov, ktorí musia tržby evidovať.
Obchody po Slovensku pritom už počas minulého roka vo veľkom "zdobili" oznamy o tom, že by predávajúci uprednostnili radšej platbu v hotovosti. Týmto dňom bude zrejme s príchodom mája koniec.
Poslanci posunuli termín, aby sa podnikatelia mohli pripraviť
Významná zmena príde už v máji 2026. Pôvodne mala platiť od marca, no poslanci termín posunuli, aby mali podnikatelia viac času na prípravu. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu už od sumy nad 1 euro.
Dotkne sa to najmä menších prevádzok, živnostníkov či remeselníkov, ktorí si budú musieť zabezpečiť technické riešenia – napríklad platobné terminály alebo QR platby.
Dobrou správou je, že banky do konca roka 2027 nebudú môcť účtovať poplatky za upozornenia na tieto platby, ak sa využije riešenie finančnej správy.
"Finančná správa je na QR platby pripravená, do mája by však mali stihnúť svoje softvéry na QR platby spustiť ďalšie dve veľké banky. Posun účinnosti zákona poskytne tiež predávajúcim viac času pripraviť sa na nové možnosti prijímania bezhotovostných platieb," uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
eKasa pod prísnejšou kontrolou
Nový zákon presne stanovuje, ako majú podnikatelia evidovať tržby prostredníctvom systému eKasa. Ten zahŕňa online registračné pokladnice, softvérové riešenia aj virtuálne pokladnice.
Každý podnikateľ musí po prijatí platby zaevidovať tržbu bez zbytočného odkladu. Ak systém nefunguje, údaje sa odošlú dodatočne. Povinnosť sa týka nielen hotovosti, ale aj platieb kartou či mobilom.
Zákon zároveň určuje, že podnikatelia musia používať schválené pokladnice na každom predajnom mieste a informovať o tom zákazníkov. Kontrolu dodržiavania pravidiel zabezpečujú daňové a colné úrady spolu s finančnou správou.
Pre bežných ľudí to znamená najmä prehľadnejší systém platieb, na ktorý si však budú musieť postupne zvyknúť. Navyše si budú môcť vybrať preferovanejší systém platby, keďže po novom to už bude musieť byť povinne umožnené obidvoma spôsobmi.
Čo vlastne systém eKasa pre podnikateľov znamená?
- online registračná pokladnica,
- softvérová on-line registračná pokladnica,
- virtuálna registračná pokladnica.