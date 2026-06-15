Veľký záťah na vodičov v Bratislave: Polícia spúšťa akciu Roadpol zameranú na alkohol a drogy

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Počas tohtotýždňovej akcie s názvom „Alcohol and drugs“ bratislavskí dopravní policajti v rámci bežného výkonu služby vykonávajú kontrolu, zameranú na zákaz požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi motorových a nemotorových vozidiel. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Akcia je zameraná na vodičov, jazdiacich na území Bratislavského kraja. Akciu vyhlásia medzinárodná organizácia Roadpol.