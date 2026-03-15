Špičkový kardiológ šokuje: Ak chcete zdravé srdce, musíte začať v kúpeľni! O TOMTO ste určite netušili

LONDÝN - Ochorenia srdca a ciev patria medzi najčastejšie zdravotné problémy súčasnosti. Podľa odborníkov však môže zdravie srdca výrazne zlepšiť aj niekoľko jednoduchých každodenných návykov.
Londýnsky kardiológ Dr. Francesco Lo Monaco, zakladateľ kliniky National Heart Clinic na známej Harley Street a autor knihy Heart Saviour, prezradil tri jednoduché veci, ktoré robí každý deň, aby chránil svoje srdce a podporil kardiovaskulárny systém. Ako informuje The Mirror, kardiovaskulárne ochorenia pritom podľa britskej zdravotnej služby NHS postihujú viac než sedem miliónov ľudí v Spojenom kráľovstve a patria medzi najväčšie zdravotnícke priority.
„Niektoré z najúčinnejších spôsobov, ako podporiť zdravie srdca, nie sú extrémne ani dramatické. Ide o malé každodenné návyky, ktoré postupne znižujú zápal a zaťaženie kardiovaskulárneho systému,“ vysvetlil Lo Monaco.
Starajte sa o ústnu hygienu
Mnohých môže prekvapiť, že zdravie srdca súvisí aj so starostlivosťou o zuby a ďasná. Podľa kardiológa môže ochorenie ďasien spôsobovať dlhodobý zápal. Chemické látky, ktoré sa pri ňom uvoľňujú, sa totiž môžu dostať do krvného obehu a urýchliť starnutie tepien. „Čistenie zubov dvakrát denne počas dvoch minút a každodenné používanie dentálnej nite je prekvapivo účinný spôsob, ako pomôcť chrániť srdce,“ uviedol odborník.
Doprajte si pravidelný spánok
Ďalším kľúčovým faktorom je kvalitný a pravidelný spánok. Ak je spánok krátky alebo prerušovaný, telo zostáva v stave stresu. To môže zvyšovať zápal v tele a vytvárať dodatočný tlak na srdce. „Srdce reaguje veľmi rýchlo, keď sa spánok stane pravidelnejším. Snažte sa preto chodiť spať a vstávať každý deň približne v rovnakom čase,“ odporučil Lo Monaco.
Smejte sa častejšie
Tretím jednoduchým, no často podceňovaným návykom je smiech. Podľa kardiológa totiž nejde len o dobrý pocit. Smiech pomáha uvoľňovať prirodzené chemické látky v tele, ktoré dokážu rozšíriť krvné cievy, zlepšiť prietok krvi a znížiť hladinu stresových hormónov. „Je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako podporiť zdravie srdca a ciev,“ zdôraznil.
Lo Monaco dodáva, že práve malé, ale pravidelné návyky môžu mať na zdravie srdca najväčší vplyv. Postupným zaradením týchto zmien do každodenného života si podľa neho môže väčšina ľudí výrazne zlepšiť stav svojho kardiovaskulárneho systému.