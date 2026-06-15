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Veľmi smutná správa: Zomrela mama seriálového Alfa!

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(Zdroj: Alien Productions Inc.)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Americká herečka Anne Schedeen, ktorú preslávila najmä úloha Kate Tannerovej v kultovom sitkome ALF, zomrela vo veku 77 rokov. Smutnú správu oznámila jej rodina.

Fanúšikov populárneho sitkomu Alf zasiahla smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrela americká herečka Anne Schedeen, ktorú si diváci najviac pamätajú ako Kate Tannerovú – starostlivú matku rodiny, ktorá vo svojom dome prijala nezvyčajného mimozemského hosťa. Informáciu o jej úmrtí zverejnila rodina prostredníctvom sociálnych sietí. Podľa vyjadrenia blízkych odišla pokojne. „S najťažším srdcom oznamujeme, že Annie pokojne odišla,“ uviedla rodina.

„Zanecháva po sebe mimoriadne dedičstvo tvorivej energie, bystrého humoru, radosti zo svojej rodiny, lásky k malým psom, silného odporu voči Trumpovi, vášne pre nakupovanie v second handoch a lásky k dobrému príbehu. Sme zdrvení jej stratou. Veľmi, veľmi sme ju milovali, rovnako ako všetci, ktorí ju poznali.“

Veľmi smutná správa: Zomrela
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Alien Productions Inc.)

„Bola nezastaviteľná. Je nepredstaviteľné myslieť na život bez nej. Ale ako sama hovorila: ‚Som stále s vami.‘ A mala pravdu. Spomienky, umelecké diela, srdečný smiech, ručne vyrábané šperky, olejomaľby, sochy, kostýmy a jej životná radosť zostávajú s nami. Pripite si na jej počesť margaritou,“ dodala rodina. Namiesto kvetov požiadali pozostalí verejnosť o podporu charitatívnej organizácie Habitat for Humanity, ktorú herečka dlhodobo podporovala.

Anne Schedeen sa narodila 8. januára 1949 v Portlande. S herectvom začala už v detstve. Po prvých skúsenostiach na Havaji sa presťahovala do New Yorku a neskôr do Los Angeles, kde odštartovala profesionálnu kariéru pred kamerami.

Viac o téme: AlfAnne Schedeen
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