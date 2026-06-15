AKTUÁLNE Masívna policajná akcia DOKTOR na západe Slovenska! Domové prehliadky a zadržané osoby

BRATISLAVA - Policajné zložky zasahujú pri masívnej protidrogovej akcii na západnom Slovensku. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
"Národná protidrogová jednotka (NPJ) oddelenie Západ realizuje policajnú akciu pod krycím názvom DOKTOR pre zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou, spáchaný formou spolupáchateľstva," informovala polícia s tým, že príslušníci NPJ zasahujú na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja.
Dodáva, že v súčasnosti prebiehajú invazívne úkony na území celého kraja vo forme domových prehliadok, prehliadok iných priestorov a pozemkov a zadržiavanie podozrivých osôb. "Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v súčasnosti poskytovať žiadne bližšie informácie," dodala.
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