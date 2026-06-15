Meghan všetkých oklamala! Nenávidená kvôli farbe pleti? Ostrá reakcia kráľovninej tajomníčky

LONDÝN - Meghanine obvinenia strhla zo stola! Bývalá tajomníčka kráľovnej Alžbety II. konečne prehovorila a Meghan obvinila z ohavného klamstva!
Napätie okolo vojvodkyne zo Sussexu neutícha ani po rokoch. Tentoraz sa k závažným obvineniam Meghan Markle vyjadrila žena, ktorá stála dlhé roky po boku zosnulej kráľovnej Alžbety II. A jej slová rozhodne nenechajú fanúšikov kráľovskej rodiny chladnými.
Ailsa Anderson, bývalá tlačová tajomníčka Kráľovnej Alžbety II, ktorá pre panovníčku pracovala viac ako 13 rokov, priznala, že po neslávne slávnom rozhovore Meghan a Harryho s Oprah Winfreyovou zostala doslova „ohromená“.
Najväčší šok podľa nej vyvolalo tvrdenie Meghan, že v kráľovskej rodine mali padnúť otázky o tom, akú tmavú pokožku bude mať ich syn Princ Archie.
Vojvodkyňa v roku 2021 tvrdila, že ešte pred jeho narodením sa v zákulisí riešila nielen otázka titulu a ochranky pre dieťa, ale aj farba jeho pleti. Anderson však tieto slová spochybňuje.
„To jednoducho nebola monarchia, ktorú som poznala. Pre kráľovnú som pracovala takmer 13 rokov a nikdy, ani raz, som nepočula nič, čo by malo rasový podtón – či už v súkromí alebo na verejnosti,“ uviedla otvorene v televíznom programe. „Bola som z toho úplne zaskočená. Naozaj,“ dodala.
Meghan Markle (Zdroj: SITA)
Bývalá spolupracovníčka kráľovnej sa vyjadrila aj k ďalšiemu známemu tvrdeniu Meghan. Tá v minulosti prezradila, že od palácových poradcov údajne dostávala pokyny, aké farby oblečenia smie nosiť počas plnenia kráľovských povinností.
Ailsa Anderson naznačila, že podobné vyjadrenia môžu verejnosť postupne presvedčiť, aby začala pochybovať aj o ďalších tvrdeniach vojvodkyne. „Keď sa objavia otázky a pochybnosti o niektorých výrokoch, ľudia začnú spochybňovať aj všetko ostatné. Je to postupné narúšanie dôveryhodnosti,“ odkázala.
Meghan Markle. (Zdroj: Profimedia.sk)
Napriek kritike však Ailsa Anderson verí, že vzťahy medzi princom Harrym a zvyškom kráľovskej rodiny sa ešte môžu napraviť. Od roku 2020, keď sa Harry a Meghan Markle vzdali úlohy aktívnych členov monarchie a presťahovali sa do USA, sú ich vzťahy s rodinou mimoriadne napäté. V dokumentoch, rozhovoroch aj v Harryho autobiografii padli viaceré vážne obvinenia namierené proti princovi Williamovi, Kate, či kráľovnej Kamile.
Ailsa Anderson však zostáva optimistická. „Nemyslím si, že je neskoro. Svet vie odpúšťať. Veď nikoho nezabili,“ vyhlásila s nadhľadom.
Zdá sa tak, že ani päť rokov po slávnom rozhovore s Oprah kontroverzie okolo Harryho a Meghan neutíchajú. A zatiaľ čo jedni vojvodský pár obdivujú za otvorenosť, druhí stále viac spochybňujú ich verziu udalostí.