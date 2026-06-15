Veľké správy od Druckera: Naše univerzity hlásia brutálny skok, stovky rodín prvákov však stále tŕpnu

BRATISLAVA - Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024 - VER 2026, ktoré v pondelok počas tlačovej konferencie predstavil minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40 percent.
Hodnotenie poskytuje komplexný prehľad o kvalite tvorivej činnosti slovenských verejných vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií naprieč 28 oblasťami výskumu. Podľa Druckera spolu 169 zahraničných expertov z 23 štátov pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte. Hodnotilo sa 6750 výstupov a 10.000 zamestnancov. Hodnotili sa oblasti ako vedecké a umelecké výstupy, tvorivé prostredie na vedu, výskum a umenie a spoločenský dosah vedy, umenia a výskumu.
„Nezaznamenali sme nejaký výrazný prepad oproti minulému meraniu. Budeme školy naďalej hodnotiť podľa výsledkov,“ povedal Drucker. Ako doplnil, ukazuje sa, že reformy, ktoré robia, prinášajú a budú ešte viac prinášať výsledky.
Univerzity s brutálnym nárastom
Takmer všetky inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality v porovnaní s rokom 2022. Najvyššie nárasty zaznamenala Ekonomická univerzita v Bratislave (o 353 percent), Žilinská univerzita v Žiline (o 348 percent) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (o 205 percent). Aj v jednotlivých oblastiach je výrazný nárast kvality v porovnaní s posledným meraním. Najvyššie nárasty boli zaznamenané v oblasti stavebné vedy, architektúra a doprava (o 260 percent), právo (o 213 percent) a psychológia (o 192 percent).
Výsledky VER 2026 budú podľa štátneho tajomníka rezortu školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róberta Zsemberu rozhodovať „o polovici financovania vedy a umenia na verejných vysokých školách.“
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti je odborným hodnotením tvorivej činnosti slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií, teda verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Prvé periodické hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2022 (VER 2022) a hodnotilo sa v ňom obdobie rokov 2014 až 2019. Ministerstvo školstva plánuje v hodnotení VER pokračovať aj v nasledujúcom období.
Výsledky prijímacieho konania na ZŠ nezverejnilo zatiaľ 24 škôl
Výsledky o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa na základné školy v pondelok do 10.00 h nezverejnilo na výveske ePrihlášky zatiaľ 24 škôl. Týka sa to zhruba 700 detí. Potvrdil to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rodičia sa počas pondelka dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske ePrihlášky. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR evidovalo 65.151 podaných prihlášok na základné školy. Minister školstva poznamenal, že 99 percent základných škôl zverejnilo výsledky prijímacieho konania. „Drvivá väčšina žiakov sa dostala na svoju preferovanú školu,“ zhodnotil Drucker. Zároveň verí, že školy, ktoré doteraz výsledky nezverejnili, to v priebehu dňa urobia.
Zásadná novinka pre rodičov
Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. Školy následne pripravili rozhodnutia o prijatí, respektíve neprijatí (respektíve aj prijatí v prípade, že rodič výslovne žiadal o zaslanie takéhoto rozhodnutia). Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. „Pri využití prihlášok s prioritizáciou v systéme ePrihlášky sa podľa školského zákona prijatie nepotvrdzuje,“ vysvetlili z rezortu školstva.
Stránka ePrihlášky zažila veľký nápor a mala technické problémy najmä 1. júna, keď sa začali zverejňovať výsledky prijímacích konaní na stredné školy. Systém vtedy zaznamenal technické výpadky, stránka požívateľom nefungovala alebo bola spomalená. Minister školstva Tomáš Drucker sa následne za vzniknuté problémy ospravedlnil. Počas pondelka stránka ePrihlášky nezaznamenala technické problémy.