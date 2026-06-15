Obrovské problémy v Gabčíkove: Po veľkom skrate zachraňovali funkčnosť 6 turbín z 8! Taraba vylíčil DETAILY

GABČÍKOVO - Važné technické problémy v Gabčíkove. Ako uviedol minister životného prostredia Tomáš Tarabu (nominant SNS) hrozilo, že až šesť z ôsmich turbín nebude do konca roka vyrábať elektrinu. Dôvodom bola porucha na starom zariadení.
Taraba o problémoch v elektrárni informoval vo videu na sociálnej sieti. Príčinou prblémov bol veľký skrat na technológii, ktorá je zastaraná a dlhodobo si vyžaduje modernizáciu. "Od 90. rokov sa tu nemodernizuje a žiaľ šiestim turbínam hrozilo, že do konca roka už nebudú vyrábať," uviedol.
Slovenským elektrárňam Vodného diela Gabčíkovo sa podľa jeho slov nepodarilo nájsť zahraničnú spoločnosť, ktorá by vedela zabezpečiť v krátkom čase opravu. Špecializované firmy vraj nemali v najbližších mesiacoch voľné kapacity.
Problém nakoniec vyriešili zamestnanci elektrárne, zabralo im to tri týždne. "Vedenie elektrárne v Gabčíkove urobilo kus dobrej práce, pretože behom troch týždňov sa podarilo sprevádzkovať týchto šesť turbín," uviedol. Zároveň poukázal na potrebu pokračovať v modernizácii vodného diela.
Funkčnosť turbín je dôležitá nielen pre výrobu elektriny, ale aj pre zvládanie prípadných povodní. Taraba poukázal na to, že ak v súčasnosti nepanovalo suchšie obdobie, situácia mohla byť komplikovanejšia. Ak by k povodni došlo teraz, vodné dielo by na ňu už pripravené bolo.