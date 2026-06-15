Indický premiér Módí v Bratislave: S Ficom podpísali dôležité dohody, v hre je aj spolupráca vo vesmíre

BRATISLAVA - Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memorandá si vymenili počas návštevy indického premiéra Nárendru Módího v Bratislave. Módí taktiež pozval premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na oficiálnu návštevu Indie. Fico deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov.
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Slovensko a India podpísali vyhlásenie o zámere rozvoja v oblasti obrany, memorandum o spolupráci v oblasti digitálnych technológií, memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti pracovnej mobility, memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu a memorandum o porozumení v oblasti audiovizuálnej tvorby na obdobie rokov 2026 až 2030.
Kvôli príchodu indického premiéra sa už medzitým pri mohyle T. G. Masaryka odohrali formality.
„Dnes sme sa dohodli s pánom premiérom na povýšení spolupráce medzi Slovenskom a Indiou na spoluprácu, ktorú môžeme nazývať strategickou alebo akoukoľvek inou. Fakt je ten, že samotná účasť predsedu vlády najväčšej krajiny na svete a veľkej delegácie na Slovensku posúva našu spoluprácu na vyššiu úroveň,“ skonštatoval Fico.
Poukázal najmä na výmenu skúseností v oblasti digitalizácie a využívania umelej inteligencie. India sa v tom podľa Fica stáva svetovým lídrom. „Predbiehate vyspelé krajiny západnej Európy, ako je napríklad Francúzsko či Nemecko, ale aj iné vyspelé štáty v iných častiach sveta. (...) Slovenská republika má záujem, a preto budem žiadať príslušný rezort, aby bol maximálne aktívny a túto možnosť využil,“ uviedol slovenský premiér.
Zaujíma ho tiež možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú rozsiahle príležitosti. „Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie, a preto tejto spolupráci plne rozumiem a budem ju podporovať,“ podotkol Fico.
Spolupráca v oblasti obrany je Módího dôkazom vzájomnej dôvery a strategickej konvergencie. „Som potešený skutočnosťou, že sme podpísali vyhlásenie o zámere v tejto dôležitej oblasti. To poskytne nové stimuly pre ďalšiu spoluprácu, spoločný rozvoj, spoločnú výrobu, ako aj kooperáciu medzi sektormi obranného priemyslu v oboch krajinách,“ poznamenal. Premiéri vítajú aj spoluprácu v rámci civilnej jadrovej energie.
Módí mieni, že medzi krajinami je veľký potenciál na prehĺbenie spolupráce v oblasti vesmíru. „Oblasť vesmírneho prieskumu dosahuje v Indii bezprecedentnú rýchlosť a rozvoj. Rád by som pozval slovenské spoločnosti, aby boli súčasťou tejto cesty,“ povedal indický premiér. Pripomenul, že v roku 2017 India vypustila do vesmíru prvý slovenský satelit. Predseda vlády SR upozornil, že rastie aj vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou. Za posledných päť rokov sa podľa Fica späťnásobil.