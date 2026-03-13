Najdrahšia noc v dejinách? Mladá žena dlhuje banke 50 miliárd dolárov, jej reakcia obletela svet

Ženu čakal po otvorení aplikácie poriadny šok!
Ženu čakal po otvorení aplikácie poriadny šok!
USA - Po divokej noci sa mnohí ľudia obávajú pozrieť na zostatok v bankovej aplikácii. Jedna žena však zažila šok, aký sa len tak nevidí. Keď si skontrolovala účet, systém jej ukázal sumu, z ktorej by sa zatočila hlava aj miliardárom.

Nezvyčajný prípad sa stal v roku 2024 a rýchlo sa rozšíril po sociálnych sieťach. Tiktoker Gabe Floress zverejnil video, na ktorom jeho priateľka Maddie po návrate z večerného mesta kontroluje svoj bankový účet. Najprv sa zdalo, že ide o úplne bežnú situáciu. Na jednom z účtov mala približne 76 dolárov. Keď však otvorila svoj sporiaci účet, zostala v šoku. Aplikácia jej totiž zobrazila, že je v mínuse takmer 50 miliárd dolárov, informoval portál Unilad.

@gabefloress We went out to the bar and Maddie checked her phone when we got home and she’s -$50 billion dollars in debt #fyppageforyou #fypシ ♬ original sound - gabe

Presná suma, ktorú systém ukázal, bola -49 999 999 697,98 dolára. Podľa údajov v aplikácii tak mala banke dlhovať astronomickú sumu, ktorá v prepočte predstavuje približne 45 miliárd eur. Na videu je počuť, ako neveriacky reaguje a pýta sa, čo má v takej situácii robiť. Maddie neskôr vysvetlila, čo nasledovalo. V ďalšom videu, ktoré už medzičasom z internetu zmizlo, uviedla, že aplikáciu otvorila približne o druhej ráno. Po šokujúcom zistení sa rozhodla, že hneď ráno zavolá do banky.

Za všetkým stála technická chyba

S humorom opísala aj samotný telefonát. Operátorke vraj povedala: „Dobrý deň, som v mínuse 50 miliárd a netuším prečo.“ Následne dodala, že v skutočnosti má na účte len niekoľko desiatok dolárov. Zamestnankyňa banky ju podľa jej slov požiadala, aby chvíľu počkala, pretože sa s podobným prípadom ešte nestretla. Neskôr sa ukázalo, že za všetkým stála technická chyba. Hovorca banky vysvetlil pre portál Newsweek, že počas daného víkendu došlo k poruche systému, ktorá dočasne ovplyvnila malý počet účtov.

Problém sa napokon vyriešil a Maddie o žiadne peniaze neprišla. Celú situáciu však vzala s nadhľadom. Na internete dokonca reagovala na vtipné video iného používateľa, ktorý jej s humorom „ďakoval“, že mu z jej účtu splatila študentskú pôžičku. „Takže nie, našťastie nie som v mínuse 50 miliárd dolárov,“ odpovedala s úsmevom. A dodala, že ak niekto čaká, že mu splatí dlhy, možno sa skôr obrátiť na miliardára Jeffa Bezosa.

