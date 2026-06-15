Za každým krokom je príbeh. Charitatívny beh pomôže rodinám detí s autizmom!

Nie každý beh je o prekonávaní rekordov. Niekedy ide o oveľa viac. O nádej, spolupatričnosť a pomoc rodinám, ktoré každý deň čelia výzvam spojeným s autizmom. Práve preto vzniklo charitatívne podujatie „Keď chutí pomáhať“, ktoré 12. septembra 2026 spojí stovky ľudí s jediným cieľom – pomôcť! Areál bratislavského River Parku sa tak na jeden deň zmení na miesto, kde každý odbehnutý kilometer, každý krok a každý úsmev v cieli sa premení na konkrétnu pomoc rodinám detí s autizmom.
Za podujatím stojí občianske združenie Tamitos, ktoré založili rodičia autistického dievčatka. Vlastnú životnú skúsenosť sa rozhodli premeniť na nádej pre druhých a na konkrétnu pomoc ďalším rodinám, ktoré denne čelia výzvam spojeným s autizmom. V spolupráci s projektom Zjedené v pohybe tak vzniklo podujatie, ktoré ukazuje, že solidarita môže mať aj podobu športového výkonu.
Výťažok z podujatia bude v plnej výške venovaný rodinám detí s autizmom, ktoré pomoc reálne potrebujú.
„Chceme ukázať, že pomáhať nemusí byť zložité. Niekedy stačí obuť si tenisky, prísť medzi ľudí a svojou účasťou podporiť rodiny, ktoré denne zvádzajú náročné životné boje. Každý krok sa počíta a každý účastník môže byť súčasťou pozitívnej zmeny,“ hovoria organizátori.
Známe osobnosti podporujú dobrú vec
Tvárami podujatia sa stali influencerka a športovkyňa Hana Stanczová a influencer Adam Berger, ktorí pomáhajú šíriť myšlienku inklúzie, empatie a podpory rodín detí s autizmom.
Občianske združenie Tamitos dlhodobo podporujú aj známe osobnosti ako Katarína Jakeš, Ivana Gáborík, Jovinečko s partnerkou, Diana Hágerová a ďalší ambasádori dobrej myšlienky.
Beh pre každého
Na svoje si prídu deti, rekreační športovci aj skúsení bežci. Program ponúkne široké spektrum disciplín:
- 400 m detský beh
- 5 km ženský a mužský beh
- 10 km ženský a mužský beh
- 5 km VIP beh
- 10 km VIP beh
- 5 km virtuálny beh
- 10 km virtuálny beh
- 5 km chôdza
- 5 km nordic walking
Okrem športových výkonov čaká návštevníkov bohatý sprievodný program, občerstvenie, štartovacie balíčky a predovšetkým jedinečná atmosféra komunity ľudí, ktorým záleží na druhých.
Každý krok pomáha
Autizmus ovplyvňuje život nielen samotných detí, ale aj ich rodičov, súrodencov a blízkych. Organizátori veria, že práve podujatia ako „Keď chutí pomáhať“ môžu pomôcť zvyšovať povedomie o tejto téme a zároveň priniesť konkrétnu podporu tým, ktorí ju potrebujú.
„Nejde len o beh. Ide o spolupatričnosť, porozumenie a nádej. Chceme vytvoriť deň, počas ktorého sa ľudia spoja pre dobrú vec a ukážu, že v tom rodiny detí s autizmom nie sú samy,“ dodávajú organizátori.
Informácie o podujatí
Keď chutí pomáhať – charitatívny beh pre deti s autizmom
Dátum: 12. september 2026
Čas: od 09.00 hod.
Miesto: River Park, Dvořákovo nábrežie 4 – 10, Bratislava
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