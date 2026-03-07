Sobota7. marec 2026, meniny má Tomáš, zajtra Alan, Alana

Ženy trpia DLHŠIE a nie je to len v ich hlave: Vedci objavili molekulu, ktorá u mužov bolesť doslova VYPÍNA!

MICHIGAN - Nový výskum naznačuje, že rozdiely v imunitnom systéme môžu ovplyvňovať aj to, ako rýchlo ustúpi bolesť po zranení. Vedci zistili, že určité imunitné bunky u mužov produkujú viac molekuly, ktorá pomáha „vypnúť“ nervy vnímajúce bolesť, čo môže vysvetľovať rýchlejšie zotavenie a zároveň otvárať cestu k novým spôsobom liečby chronických problémov.

Po desaťročia sa rozdiely v bolesti medzi mužmi a ženami často pripisovali psychologickým, emocionálnym alebo sociálnym faktorom. Preto sa pretrvávajúca bolesť u žien pri liečbe často prehliada. Lekári si dlhodobo mysleli, že imunitný systém zvyšuje bolesť tým, že spôsobuje zápal, ktorý sa často prejavuje začervenaním a opuchom. Nedávne práce viacerých výskumných tímov však naznačujú, že aj pri ústupe bolesti zohráva dôležitú úlohu imunitný systém. Rozdiely v tom, ako imunitné bunky fungujú u mužov a u žien, môžu ovplyvňovať aj to, ako rýchlo bolesť zmizne.

Ako komunikuje nervový a imunitný systém?

„Som neuroimunológ a skúmam, ako spolu komunikujú nervový a imunitný systém. Môj výskumný tím sa snaží pochopiť, prečo bolesť niekedy pretrváva ešte dlho po zahojení zranenia a postupne sa zmení na chronickú,“ vysvetľuje šéf vedeckého tímu, Geoffroy Laumet z Michigan State University.

„Na štúdium tohto procesu sme spojili experimenty na myšiach s údajmi od ľudí, ktorí boli účastníkmi dopravných nehôd. Tento typ zranenia je častým spúšťačom dlhodobej muskuloskeletálnej bolesti, takže ide o ideálnu situáciu na skúmanie toho, ako sa akútna bolesť mení na chronickú. Zamerali sme sa na konkrétnu molekulu nazývanú interleukín-10, ktorá pomáha znižovať zápal. Merali sme jej hladiny u myší po poranení kože aj u ľudí na pohotovosti po dopravnej nehode. Prekvapivo sme zistili, že IL-10 nielen tlmí zápal. Dokáže tiež priamo komunikovať s nervovými bunkami, ktoré vnímajú bolesť, a „vypnúť“ ich. Inými slovami, IL-10 pomáha bolesti ustúpiť. Zistili sme, že IL-10 produkuje najmä typ imunitných buniek nazývaných monocyty, ktoré cirkulujú v krvi a presúvajú sa do poškodených tkanív.“

Laumet uviedol, že tak u myší, ako aj u ľudí zistili, že muži sa z bolesti zotavujú rýchlejšie než ženy. Dôvod spočíva v tom, ako sa po zranení správajú monocyty. U mužov tieto imunitné bunky častejšie produkujú IL-10 – molekulu, ktorá pomáha ukončiť bolesť, ale u žien bola táto reakcia menej výrazná. „Dôležité je aj to, že sme zistili, že testosterón ovplyvňuje množstvo IL-10, ktoré tieto imunitné bunky produkujú. Vyššie hladiny testosterónu u mužov podporovali vyššiu produkciu IL-10 monocytmi."

Aké sú nové možnosti?

Laumet pokračoval: „Naše výsledky naznačujú posun v tom, ako vedci premýšľajú o bolesti. Namiesto toho, aby sa imunitný systém vnímal len ako faktor, ktorý bolesť spôsobuje, môže byť aj kľúčovým hráčom pri jej ukončovaní." Rozdiely vo fungovaní imunitných buniek by mohli vysvetľovať, prečo sa niektorí ľudia zo zranenia zotavia rýchlejšie, zatiaľ čo u iných sa vyvinie chronická bolesť. Pochopenie týchto biologických procesov by mohlo časom viesť k novým spôsobom liečby. Namiesto jednoduchého blokovania signálov bolesti by sa budúce terapie mohli zamerať na posilnenie vlastného systému tela, ktorý bolesť prirodzene ukončuje.

Ak by sa imunitným bunkám pomohlo účinnejšie upokojovať nervové bunky vnímajúce bolesť, mohlo by to po zranení rýchlejšie priniesť úľavu. Hoci je potrebný ďalší výskum, tieto výsledky poukazujú na sľubný nový smer v snahe predchádzať chronickej bolesti a liečiť ju, ako aj lepšie porozumieť rozdielom v bolesti medzi pohlaviami. Upravená správa je publikovaná na portáli The Conversation na základe licencie Creative Commons.

