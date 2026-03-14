Vždy ste sa zamýšľali nad tým, prečo vznikajú dierky na tričkách v TEJTO oblasti? Vinníka nosíte priamo na sebe!

USA - Mnohí ľudia si už roky všímajú drobné dierky, ktoré sa objavujú na ich obľúbených tričkách, takmer vždy na rovnakom mieste, v oblasti okolo pupka. Až teraz sa na internete začína šíriť vysvetlenie, prečo vznikajú.
Na problém upozornil používateľ Redditu menom Russell, ktorý si všimol malé diery na prednej časti tričiek – nielen na svojom oblečení, ale aj na tričkách svojho priateľa. „Stále nachádzame tieto malé dierky na tričkách. Vždy na rovnakom mieste. Nie sú to štipce na bielizeň, mole, kabelky ani bezpečnostné pásy. Má niekto predstavu, čo to spôsobuje?“ napísal na fóre „What is it“. K príspevku pripojil fotografie rôznych tričiek s niekoľkými malými dierkami v spodnej časti prednej strany.
Príspevok vyvolal veľkú diskusiu. Do komentárov sa zapojilo viac ako 6 000 používateľov, ktorí sa snažili nájsť možné vysvetlenie. Najčastejšie sa opakovala teória, že dierky spôsobuje pracka opasku alebo gombík na nohaviciach. „Je to pracka opasku alebo gombík na nohaviciach,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší doplnil, že podobné poškodenie môže spôsobovať aj kovový zips.
Ako dierky vznikajú?
Podľa viacerých komentujúcich sa látka trička často zachytí medzi prackou opasku a tvrdým povrchom – napríklad stolom či kuchynskou linkou. Opakované trenie potom postupne vytvára malé dierky. Niektorí ľudia upozornili, že problém môže vzniknúť aj pri každodenných činnostiach, napríklad pri umývaní riadu.
Ak sa spodná časť trička opakovane opiera o okraj kuchynskej linky a látka je zároveň vlhká, materiál sa oslabuje a časom sa môže pretrhnúť. Ďalší používatelia poukázali aj na možnosť, že malé dierky vznikajú počas prania alebo sušenia oblečenia. „Moja práčka a sušička robia presne toto s mojimi tričkami,“ napísal jeden z komentujúcich.
Podľa niektorých ľudí môže pomôcť jednoduché riešenie – nastaviť jemnejší prací program alebo prať tričká na šetrnom cykle. „Poďakujete mi neskôr. Odkedy používam jemné pranie, dierky na oblečení sa mi už neobjavujú,“ uviedol jeden z používateľov. Hoci presná príčina môže byť v rôznych prípadoch odlišná, väčšina ľudí sa zhoduje, že za malé diery na tričkách často môže kombinácia trenia o pracku opasku, gombíky na nohaviciach a tvrdé povrchy pri každodenných činnostiach.