Vzbura proti Kaliňákovmu plánu: SaS spúšťa petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina

LEVOČA - Proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina spustila strana SaS petíciu. Na tlačovej konferencii pri hranici bývalého obvodu v Levočskej doline o tom informoval poslanec Národnej rady SR Vladimír Ledecký (SaS) spolu s ďalšími členmi petičného výboru. Zároveň vyzval verejnosť, aby sa tak zapojila do obrany regiónu, jeho obyvateľov i vlastníkov pozemkov.
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Vojenský obvod vznikol v roku 1952, keď z regiónu vysťahovali celé obce. „Ľudia prišli o svoje domovy, pozemky aj majetok, ktorý budovali celé generácie. V roku 2003 štát prisľúbil nápravu týchto krívd a reštitúcie. V roku 2011 bol vojenský obvod zrušený. Teraz, po viac ako 15 rokoch však veľká časť vlastníkov stále nemá svoje majetky vysporiadané a štát na ich pozemkoch ďalej hospodári. A teraz prichádza minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s návrhom, že vojenský obvod znovu obnoví,“ upozornil Ledecký, podľa ktorého je neprijateľné, že sa obyvatelia regiónu o takomto zásadnom zámere dozvedajú z médií.
Chýbajúce dôkazy a analýzy
SaS nespochybňuje potrebu obranyschopnosti Slovenska ani zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo obrany však podľa strany dodnes nepredstavilo žiadne dôkazy, že práve Javorina je jediným možným riešením. „Neexistuje žiadna verejne dostupná analýza, ktorá by preukázala, že obnovenie vojenského obvodu je nevyhnutné. Minister nepredložil alternatívy ani porovnania či plán, čo presne chce na tomto území robiť. O to viac je zarážajúce, že chce rozhodovať o osude celého regiónu bez diskusie s obcami, mestami a vlastníkmi pozemkov,“ zdôraznil Ledecký a upozornil, že napríklad na pyrotechnickú sanáciu územia po bývalej sovietskej armáde sa minuli milióny eur.
Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Kanuščák dodal, že v posledných rokoch do rozvoja turistickej a rekreačnej infraštruktúry v oblasti investovali veľké množstvo peňazí, či už z európskych fondov alebo zdrojov samospráv. Tento krok označil za nezmyselný. „Od roku 2011, keď sa to zrušilo, sme vyznačili cez 200 kilometrov peších chodníkov, 200 kilometrov cyklistických trás, postavila sa vyhliadková veža Marčulina, obec Ihľany postavila útulňu, na Ihle sa vybudoval turistický areál a ďalšie investície ešte máme v pláne. Preto nedopusťme, aby sa obnovilo to vojenské pásmo, pretože to by už bolo navždy,“ pripomenul predseda Združenia turizmu Levoča Ernest Rusnák.
Požiadavky v petícii
Petícia je dostupná na portáli mojapeticia.sk. Petičiari v nej žiadajú zastavenie všetkých prípravných krokov, kým nebude existovať verejne prerokovaný plán budúcnosti územia, a tiež zverejniť všetky zámery, analýzu alternatívnych riešení a predovšetkým dokončenie reštitúcií a majetkového vyrovnania pre všetkých vlastníkov.
„Za 70 rokov budeme už dvakrát vysťahovaní a dvakrát okradnutí na tom istom území, kde naši predkovia boli od nepamäti,“ podotkol predseda majetkového družstva Ľubické kúpele Gabriel Hoffmann. Z rozhodnutia vlády je sklamaný aj František Pekarčík, ktorý zastupuje zaniknutú obec Dvorce.
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil Kaliňák v stredu (10. 6.) na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zároveň vylúčil, že by rezort plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom v Kežmarskom okrese. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa neho potrebujú nový výcvikový priestor. Minister dodal, že približne o 15 rokov by mala byť Javorina plne dobudovaná. Zatiaľ však nevie, či na území znovu vznikne aj vojenský obvod. Pre zriadenie výcvikového priestoru to podľa neho automaticky nutné nie je.