Predstierala TO celú noc? Expertka odhalila nenápadné signály, ktoré usvedčia každú ženu! Muži, všímajte si najmä TOTO

LAS VEGAS - Dosiahnutie orgazmu nemusí byť pre všetky ženy samozrejmosťou, a práve preto niektoré z nich vyvrcholenie občas predstierajú. Podľa jednej zo vzťahových koučiek to však môže viesť k nedorozumeniam medzi partnermi. Tvrdí, že existujú určité signály, ktoré môžu naznačiť, či je partnerkino potešenie skutočné.
Modelka a vzťahová koučka Katie Flowersová upozorňuje, že predstieranie orgazmu je medzi ženami pomerne rozšírené. Podľa nej však takáto pretvárka môže v dlhodobom horizonte narušiť dôveru vo vzťahu. Ako uvádza denník New York Post, Flowersová zdôrazňuje, že základom každého kvalitného partnerstva je úprimnosť a otvorenosť.
„Ak niekto predstiera orgazmus, môže to vytvárať začarovaný kruh nedorozumení a nespokojnosti,“ vysvetľuje. Partner totiž často nemá možnosť zistiť, čo druhému skutočne vyhovuje. Podľa niektorých prieskumov až 46 percent žien priznalo, že orgazmus aspoň občas predstiera. Flowersová tvrdí, že existujú určité jemné signály, ktoré môžu naznačiť, či ide o skutočný zážitok. Mužom napríklad odporúča, aby sa nespoliehali len na hlasné prejavy, ako sú stonanie či výkriky.
Práve očami môže partnerka vysielať neverbálne signály
Skutočné potešenie sa podľa nej často prejavuje prirodzenejšími znakmi. Môžu to byť napríklad začervenané líca, spontánny úsmev alebo uvoľnené správanie. Dôležitú úlohu zohráva aj očný kontakt, pretože práve očami môže partnerka vysielať neverbálne signály. Flowersová zároveň tvrdí, že ak má muž pocit, že jeho partnerka nie je úplne úprimná, jeho intuícia môže byť správna. V takom prípade odporúča namiesto podozrievania radšej otvorený rozhovor.
Podľa nej by sa páry mali viac sústrediť na komunikáciu a vzájomné porozumenie než na samotný „výkon“. „Skutočná intimita vzniká zo spojenia medzi partnermi, nie z tlaku na dokonalý výsledok,“ dodáva. Lepšie pochopenie potrieb a pocitov partnera môže podľa nej viesť k spokojnejšiemu a úprimnejšiemu vzťahu.