Kuriózny incident v Skalici: Nafúkal vyše 1,3 promile a zničil známu sochu v centre mesta

SKALICA - Sochu sv. Floriána v centre Skalice v noci z piatka (12. 6.) na sobotu (13. 6.) mal poškodiť muž, ktorý sa na ňu pokúsil vyliezť, pričom ju zhodil z podstavca. K udalosti došlo krátko po 1.30 h na Potočnej ulici. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Po príchode policajnej hliadky sa socha nachádzala rozbitá na zemi. V blízkosti miesta boli tri osoby, ktoré mestskí policajti preverili. Mladý muž následkom pádu utrpel povrchové zranenia dolných končatín a ku svojmu konaniu sa priznal.
U podozrivého vykonali policajti dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 1,35 promile alkoholu v krvi. Mestská polícia zisťuje výšku spôsobenej škody. Podľa predbežných informácií bude kvalifikácia skutku závisieť práve od nej.
V prípade škody do 700 eur môže byť skutok riešený ako priestupok proti majetku, pri vyššej škode by mohol byť prípad postúpený pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci. Do úvahy prichádza aj posúdenie skutku ako trestného činu výtržníctva. Mesto zároveň uviedlo, že poškodená socha nie je pôvodnou historickou plastikou. Originál bol počas rekonštrukcie centrálnej pamiatkovej zóny odborne demontovaný a bezpečne uložený, aby nedošlo k jeho poškodeniu.