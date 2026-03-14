Proroctvo sa začína napĺňať: Žijúci Nostradamus trafil úvod roka 2026 úplne presne, TOTO je len začiatok!

BRAZÍLIA - Brazílsky mystik Athos Salomé, prezývaný „Žijúci Nostradamus“, zverejnil sériu znepokojivých predpovedí pre rok 2026. Podľa neho by svet mohol čeliť veľkým geopolitickým konfliktom, technologickému chaosu spôsobenému slnečnou búrkou aj ďalším dramatickým udalostiam.
Tridsaťdeväťročný parapsychológ tvrdí, že už v minulosti dokázal predpovedať významné svetové udalosti vrátane pandémie Covid-19 či úmrtia britskej kráľovnej Alžbety II. Vo svojom najnovšom zozname predpovedí pre rok 2026 upozorňuje na niekoľko scenárov, ktoré by podľa neho mohli zásadne ovplyvniť celý svet – a niektoré z nich sa údajne môžu začať napĺňať už v marci.
Obavy zo silnej slnečnej búrky
Salomé tvrdí, že jednou z najväčších hrozieb tohto roka môže byť masívna slnečná búrka, píše na svojom portáli The Mirror. Podľa jeho predpovede by k nej mohlo dôjsť medzi 12. a 15. marcom. Takýto jav vzniká pri prudkom výbuchu energie na Slnku, ktorý do vesmíru vyšle obrovské množstvo častíc a magnetickej energie. Následné koronálne výrony hmoty by mohli spôsobiť rozsiahle výpadky elektriny a poškodiť citlivé elektrické a komunikačné systémy.
„Slnečné búrky sa zdajú byť najpravdepodobnejším scenárom, ktorý by mohol mať okamžitý dopad na každodenný život,“ uviedol mystik. Dodal, že ide o hrozbu podporenú aj vedeckými poznatkami. Takéto udalosti môžu prísť veľmi rýchlo a s minimálnym varovaním. Práve preto ich považuje za jeden z najcitlivejších momentov roka 2026.
Najsilnejšia zaznamenaná slnečná búrka zasiahla Zem v roku 1859 počas takzvanej Carringtonovej udalosti. V tom čase zlyhávali telegrafné systémy a polárna žiara bola viditeľná dokonca aj v tropických oblastiach. Ak by sa podobná udalosť zopakovala dnes, mohla by spôsobiť rozsiahle výpadky internetu, problémy so satelitmi, obmedzenia leteckej dopravy a miliardové hospodárske škody.
Nové ohniská vojen
Salomé zároveň varuje, že dve menej očakávané oblasti sveta by sa mohli stať novými bojiskami veľkých konfliktov. Podľa jeho predpovedí by sa napätie mohlo dramaticky zvýšiť v oblasti Sahelu v Afrike, najmä v severnom Nigeri. Rastúca aktivita extrémistických skupín by podľa neho mohla vyvolať nepriamu konfrontáciu svetových mocností, ktoré budú súperiť o vplyv v regióne po odchode západných vojsk.
Ďalším potenciálnym konfliktom by mohol byť Arktický región. V dôsledku topenia ľadu sa totiž otvárajú nové lodné trasy aj prístup k energetickým zdrojom, čo zvyšuje geopolitické napätie. Salomé tvrdí, že Rusko už posilňuje svoje vojenské základne v Arktíde a rozmiestňuje tam moderné raketové systémy. To by podľa neho mohlo zvýšiť riziko konfrontácie medzi Moskvou a NATO.
Napätie medzi Iránom a Izraelom
Mystik tiež predpovedal výrazné zhoršenie vzťahov medzi Iránom a Izraelom, pričom novú vlnu nestability očakáva najmä v druhom štvrťroku 2026 pre iránsky jadrový program. Okrem toho Salomé spomína aj otrasy v britskej kráľovskej rodine, ekonomickú krízu v Poľsku či pád dolára. Jeho slová mrazivo korešpondujú s dnešnou realitou; práve v marci 2026 totiž bezpečnostní analytici potvrdzujú, že napätie na Blízkom východe dosiahlo kritický bod a svetové mocnosti sú v stave najvyššej pohotovosti. Či sa jeho vízie naplnia úplne, ukáže čas, no zhoda s aktuálnym dianím vyvoláva vo svete čoraz väčšie obavy.