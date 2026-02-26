Zabudnite na DRAHÉ doplnky: Vedci zistili, že TENTO obyčajný nápoj po cvičení zachraňuje seniorom kosti!

PEKING - Pravidelné posilňovanie v kombinácii s pohárom mlieka po tréningu môže výrazne pomôcť seniorom udržať si pevné kosti a svaly. Nová vedecká štúdia naznačuje, že táto jednoduchá kombinácia môže znížiť riziko nebezpečných zlomenín v starobe.
Pitie mlieka po cvičení by mohlo pomôcť chrániť starších ľudí pred život ohrozujúcimi zlomeninami, naznačuje nový výskum. Udržiavanie svalovej hmoty a hustoty kostí sa s pribúdajúcim vekom stáva jednou z hlavných zdravotných výziev – len v Spojenom kráľovstve trpí osteoporózou viac než tri milióny ľudí. Odborníci zároveň upozorňujú, že ohrozených je omnoho viac ľudí. Až 40 percent osôb nad 50 rokov má podľa odhadov osteopéniu, teda skoré štádium rednutia kostí, ktoré často prebieha bez príznakov.
Kombinácia cvičenie a mlieka
Pravidelné cvičenie, najmä silový tréning, sa už roky považuje za jeden z najúčinnejších spôsobov, ako bojovať proti ochoreniam pohybového aparátu. Teraz však vedci z Číny tvrdia, že ešte lepšie výsledky možno dosiahnuť, ak sa cvičenie skombinuje s pohárom mlieka po tréningu. Bielkoviny zohrávajú dôležitú úlohu pri zdraví kostí, pretože podporujú vstrebávanie vápnika – kľúčového minerálu pre pevnosť kostí a zníženie rizika zlomenín pri pádoch v neskoršom veku.
Štúdia, publikovaná v odbornom časopise Journal of Nutrition, Health and Aging, porovnávala účinky kravského a sójového mlieka ako ľahko dostupných zdrojov bielkovín. Do výskumu bolo zapojených 82 zdravých dospelých vo veku nad 60 rokov, ktorí netrpeli ochoreniami ovplyvňujúcimi príjem bielkovín.
Kto zaznamenal najvýraznejšie zlepšenie?
Všetci účastníci absolvovali osem týždňov trvajúci cvičebný program, ktorý zahŕňal tri tréningy týždenne zamerané na silu a rovnováhu. Následne boli rozdelení do štyroch skupín: len cvičenie; cvičenie s výživovým poradenstvom; cvičenie s výživovým poradenstvom a doplnkom kravského mlieka; a cvičenie s výživovým poradenstvom a doplnkom sójového mlieka.
Účastníci v skupine s kravským mliekom vypili 240 mililitrov nízkotučného mlieka 30 až 60 minút po tréningu. Skupina so sójovým mliekom dostávala mierne menšie množstvo, aby bol príjem bielkovín v oboch skupinách porovnateľný – približne sedem až osem gramov na tréning. Obe skupiny zároveň po cvičení konzumovali dusené sladké zemiaky, aby bol príjem bielkovín vyvážený sacharidmi. Po ôsmich týždňoch sa u všetkých účastníkov zlepšila rýchlosť chôdze, čo potvrdzuje pozitívny vplyv pravidelného cvičenia na pohyblivosť. Najvýraznejšie zlepšenia však vedci zaznamenali u ľudí, ktorí po cvičení pili kravské mlieko a zároveň sa zúčastňovali výživových edukácií.
Ochorenie sa vyvíja pomaly
Títo účastníci dosiahli lepšie výsledky v sile stisku ruky, rýchlosti vstávania zo stoličky aj v chôdzi na krátku vzdialenosť. Podľa autorov štúdie to naznačuje, že kombinácia cvičenia a mlieka môže byť pre svalovú funkciu účinnejšia než kombinácia cvičenia a sójového mlieka. Vedci zároveň upozornili, že samotné vzdelávanie o výžive bez reálnej zmeny stravovania nestačí. Skupina, ktorá absolvovala len výživové poradenstvo, no neupravila jedálniček, dosiahla slabšie výsledky v sile svalov.
Záver štúdie hovorí, že kombinácia silového tréningu a bezprostredného príjmu bielkovín z prirodzených potravín – najmä mlieka – môže zlepšiť zdravie kostí aj celkovú fyzickú kondíciu starších ľudí. Autori však priznávajú, že výskum mal aj svoje limity, najmä pomerne krátke trvanie. Osteoporóza sa diagnostikuje pomocou vyšetrenia DEXA, ktoré meria hustotu kostí. Ochorenie sa vyvíja pomaly a často sa zistí až po zlomenine. Okrem liekov môžu zdravie kostí podporiť aj pravidelný pohyb, vyvážená strava, dostatok vitamínu D, obmedzenie alkoholu a nefajčenie.