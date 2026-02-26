Z bývalej modelky (42) je BEZDOMOVKYŇA: Z roka na rok vyzerá HORŠIE... Pomoc odmieta!

LOS ANGELES - Príbeh bývalej modelky Loni Willison je veľmi smutný. Niekdajšia hviezda a exmanželka herca Jeremy Jackson je už roky bezdomkovkyňou. Z roka na rok vyzerá horšie a horšie... Pomoc odmieta!
Nie je to pekný pohľad na bývalú modelku. Loni Willison vyzerá z roka na rok čoraz horšie. Kedysi bola úspešnou tvárou módnych kampaní, objavovala sa na titulných stranách magazínov a menšie úlohy získala aj v populárnom seriáli Pobrežná hliadka, kde si zahrala po boku svojho vtedajšieho manžela Jeremyho Jacksona. Jackson stvárnil Hobieho Buchannona - syna Mitcha Buchannona, ktorého hral David Hasselhoff.
Spolu s Loni, s ktorou mali svadbu v roku 2012, tvorili svojho času krásny pár. Neskôr to ale s oboma išlo dolu vodou. Časom začali holdovať alkoholu a drogám. Dva roky po svadbe prišiel rozvod. Loni uviedla, že slávny manžel sa ju vraj v záchvate zlosti pokúšal zaškrtiť. Loni dnes patrí medzi najznámejších bezdomovcov hollywoodskych ulíc a jej meno sa v médiách objavuje najmä v súvislosti s jej ťažkým životným obdobím, ktoré už trvá niekoľko rokov.
Bývalá modelka sa podľa dostupných informácií postupne ocitla na dne v dôsledku problémov so závislosťou a psychickým vyčerpaním. Z niekdajšej sebavedomej dámy, ktorá sa pohybovala medzi celebritami, sa stala osamelá žena blúdiaca ulicami Los Angeles. Fotografi ju nedávno zachytili pri tom, ako prehľadávala odpadkové koše a snažila sa nájsť niečo užitočné. Neskôr si vraj ustlala na prahu zatvorenej reštaurácie, kde si aspoň na chvíľu oddýchla.
„Nechcem pomoc od nikoho. Mám sa dobre a nechcem hovoriť s nikým z mojiich priateľov. S Jeremym v posledných rokoch nie som v kontakte,” uviedla pre The Sun pred šiestimi rokmi niekdajšia kráska. „Mám kde prespať a mám jedlo. Občas zoženiem nejaké peniaze a jedlo sa dá nájsť v smetiakoch pri obchodoch. Je tam toho veľa,” šokovala Loni. Už vtedy sa vraj rok neumývala, bola presvedčená, že jej to pomáha v tom, aby ju nikto neobťažoval. Keďže s verejnosťou nekomunikuje a nevyzerá najlepšie, možno len hádať, či náhodou netrpí nejakými zdravotnými problémami, ktoré by pri pobyte vonku neboli neobvyklým javom.
