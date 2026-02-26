Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Silikóny budú lietať: Známe krásky sa POBIJÚ, mali spolu problém a... Tak toto je úplný BIZÁR!

Tlačová konferencia Fight Night Challenge. Na snímke Azra Sokira, Michaela Doležalová
Tlačová konferencia Fight Night Challenge. Na snímke Azra Sokira, Michaela Doležalová
BRATISLAVA - Napätie by sa dalo krájať už počas prvej oficiálnej tlačovej konferencie turnaja Fight Night Challenge v Bratislave. Už o 3 mesiace sa fanúšikovia bojových športov dočkajú turnaja, o ktorom sa bude dlho hovoriť! Proti sebe sa na ňom postavia aj známe krásky. A k tomu sa dá povedať len jedno – silikóny budú v ringu lietať!

Včera sa v jednom z nákupných centier v Bratislave konala dlhoočakávaná tlačová konferencia turnaja Fight Night Challenge, ktorá prilákala množstvo fanúšikov aj zvedavcov. Atmosféra bola od začiatku nabitá energiou a napätím, keďže jednotliví aktéri sa proti sebe postavia už 9. mája. Diváci si tak mohli vychutnať už prvé oficiálne staredowny – či už priamo na mieste, alebo prostredníctvom živého vysielania na platforme YouTube.

Turnaj opäť ponúkne pestrú kombináciu skúsených zápasníkov, ktorí už majú v ringu čo-to za sebou, ale aj známych osobností zo sveta šoubiznisu a sociálnych sietí zo Slovenska aj Česka. Práve tento mix profesionálov a celebrít robí z podujatia atraktívnu šou, ktorá oslovuje široké spektrum fanúšikov. Z radov prominentov sa predstaví napríklad český mediálny magnát Jaromír Soukup, ktorý si už v minulosti vyskúšal boxerské rukavice. V ringu ho doplnia aj známe mená zo sveta influencerov ako Fiki Sulík, Bergino či Vybavenko.

Tlačová konferencia Fight Night Challenge.
Tlačová konferencia Fight Night Challenge.

Každý z nich si so sebou prináša vlastnú fanúšikovskú základňu, čo sľubuje poriadne hlasnú podporu priamo pod pódiom. Veľkú pozornosť si vyslúžil aj ženský zápas medzi Azrou Sokirou a Michaelou Doležalovou. Ich súboj nie je len športovou výzvou, ale aj vyvrcholením osobného konfliktu, ktorý medzi nimi prebieha už dlhší čas. Napätie medzi dvojicou bolo počas staredownu doslova hmatateľné.

Tlačová konferencia Fight Night Challenge. Na snímke Azra Sokira a Miška Doležalová
Tlačová konferencia Fight Night Challenge. Na snímke Azra Sokira a Miška Doležalová

Podmienkou ich zápasu je váhový limit 52 kilogramov. Práve ten sa stal predmetom menšej prestrelky medzi oboma aktérkami. Michaela totiž Azre neverila, že má iba 49 kilogramov a nebude musieť pred zápasom výrazne chudnúť. Na tlačovú konferenciu preto priniesla digitálnu váhu, aby si všetko overili priamo pred zrakmi verejnosti.

Azra navážila 48 kilogramov, zatiaľ čo Michaela 59 kilogramov – obe však boli oblečené, takže čísla neboli úplne presné. „Prvýkrát v živote Azra neoj*bávala,“ okomentovala situáciu Michaela. Ak si chcete pozrieť atmosféru z tlačovej konferencie, všetky fotografie nájdete v galérii. 9. máj sľubuje večer plný emócií, napätia a nezabudnuteľných momentov v ringu. Máte sa na čo tešiť.

