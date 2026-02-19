Koniec plynatosti a ťažoby: Odborníci radia vyskúšať TENTO TREND, ktorý ovládol sociálne siete! Výsledky sú okamžité

LONDÝN - Pocit ťažoby, nafukovanie alebo únava po jedle trápia mnoho ľudí. Odborníci však uvádzajú, že jednoduché riešenie netreba hľadať v liekoch, ale v pohybe. Už pár minút chôdze po jedle môže výrazne zlepšiť trávenie a aj hladinu cukru v krvi.
Pocit nafúknutia, plynatosti alebo tráviace ťažkosti po jedle sú bežným problémom. Avšak skôr ako siahnete po balení antacíd alebo tabletách s aktívnym uhlím, vyskúšajte niečo príjemnejšie. Nový výskum totiž naznačuje, že riešením by mohla byť prechádzka. Napriek rozšírenému názoru, že s plným žalúdkom by sme mali odpočívať, výskumy naznačujú, že ľahká chôdza hneď alebo krátko po jedle, je prospešná na trávenie a aj reguláciu hladiny cukru v krvi.
Na sociálnych sieťach sa tento trend označuje ako „fart walk“. Osobná trénerka a výživová koučka, Deborah Lucianová pre Daily Mail uviedla, že to dáva zmysel. „Trávenie je proces celého tela, nie iba žalúdka,“ hovorí. „Keď sa najete, telo musí koordinovať tvorbu žalúdočnej kyseliny, uvoľňovanie enzýmov, pohyblivosť čriev, prietok krvi a hormonálne reakcie. Všetky tieto procesy ovplyvňuje pohyb. Spôsom, ako sa po jedle hýbete alebo či sa vôbec hýbete, môže tento proces podporiť alebo spomaliť.“
Prirodzený stimulátor tráviaceho traktu
Ľahká chôdza pôsobí ako prirodzený stimulátor tráviaceho traktu a podporuje črevnú pohyblivosť nazývanú peristaltika. Ide o vlnovitý svalový pohyb, ktorý posúva potravu tráviacim traktom. Pomáha znižovať nafukovanie a tlak a zároveň podporuje stabilnejšiu metabolickú reakciu. Keď pochopíme, ako funguje trávenie, tak niektoré bežné zvyky po jedle, ako je napríklad ľahnutie si, bylinkový čaj, či cigareta, sa javia ako veľmi nevhodné. Jednou z najhorších vecí, ktoré môžete po jedle urobiť, je ľahnúť si alebo sa zhrbiť v kresle.
Ak je žalúdok naplnený jedlom, tieto polohy vyvíjajú tlak na ostatné orgány a zhoršujú peristaltiku. Aj fajčenie môže škodiť tráveniu. Nikotín znižuje ochrannú vrstvu žalúdočného hlienu, čím sa žalúdočná sliznica stáva citlivejšou na pôsobenie kyselín a zvyšuje sa riziko zápalu žalúdka a žalúdočných vredov. Fajčenie zároveň stimuluje tvorbu žalúdočnej kyseliny a znižuje vstrebávanie živín, ako sú vápnik a vitamín D. A hoci mätový čaj môže tráveniu pomôcť, pitie zeleného alebo čierneho čaju po jedle sa neodporúča, pretože triesloviny obmedzujú vstrebávanie živín, napríklad železa. Čaj obsahuje aj kofeín, ktorý môže zhoršovať úzkosť a pálenie záhy.
Pre tieto skupiny ľudí je prechádzka obzvlášť prospešná
V zdravom tráviacom systéme sa žalúdok roztiahne, aby prijal potravu, čím sa spustí tzv. gastro-kolický reflex. Ten signalizuje hrubému črevu, aby zvýšilo svoju pohyblivosť, čo u niektorých ľudí vyvoláva potrebu vyhľadať krátko po jedle toaletu. Bezprostredne po jedle sa prietok krvi presúva k tráviacim orgánom a črevá začínajú rytmické kontrakcie, ktoré posúvajú potravu ďalej. Ak sa teda hneď vyberiete na krátku prechádzku, môžete výrazne znížiť typické zvýšenie hladiny glukózy v krvi, ktoré sa zvyčajne objavuje 30 až 60 minút po jedle. Preto je chôdza obzvlášť prospešná pre ľudí s cukrovkou alebo inzulínovou rezistenciou.
Lucianová doplnila, že prechádzka po jedle môže byť obzvlášť užitočná aj pre ľudí s refluxom, funkčným nafukovaním, spomaleným trávením alebo so sklonom k zápche. „Je to tiež vhodné pre ľudí, ktorí sa po jedle cítia veľmi ospalí alebo bez energie,“ hovorí. „Tráviace ťažkosti sú bežné, takže malý zvyk, ako je prechádzka po jedle, môže priniesť citeľný rozdiel takmer každému. Ak sa však cítite veľmi plní alebo máte sklony k refluxu, počkajte radšej 10 až 15 minút, aby si jedlo trochu ‚sadlo‘ a cítili ste sa pohodlnejšie.“ Dobrou správou je, že aj krátka chôdza v tempe, pri ktorom sa dokážete rozprávať, má na trávenie výrazný vplyv.
Podľa NHS môže mať priaznivý účinok už dvoj- až päťminútová prechádzka bezprostredne po jedle. „Pre najlepšie výsledky je dôležitejšia pravidelnosť ako intenzita. Pravidelné krátke prechádzky po jedle často fungujú lepšie ako občasné a dlhé,“ vysvetľuje Lucianová. „Ak máte nabitý program alebo obmedzený priestor, môžete využiť pohyb na podporu trávenia. Pomôcť môžu už ľahké strečingové cvičenia, pomalá chôdza po schodoch, chôdza na bežiacom páse alebo aj drobné domáce práce. Cieľom je jednoducho nezostať po jedle dlhší čas úplne bez pohybu. Aj prechádzanie sa počas telefonovania alebo malé upratovanie môže podporiť trávenie.“