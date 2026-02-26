Z trhu sťahujú TENTO liek: Problémové sú všetky šarže!

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nariadil stiahnutie všetkých šarží lieku Urografin 76% z dôvodu zisteného nedostatku v kvalite. V účinnej látke bola odhalená prítomnosť nitrozoamínovej nečistoty nad povolený limit, čo predstavuje riziko pre pacientov.
ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku Urografin 76 %, sol inj 10x20 ml, ŠÚKL kód 25162 z trhu. Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. "Sťahovanie z trhu sa vzťahuje na všetky šarže," upozorňuje ŠÚKL.
"Dôvodom stiahnutia všetkých šarží lieku Urografin 76 %, sol inj 10x20 ml je zistený nedostatok v kvalite lieku, prítomnosť nitrozoamínovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit. Stiahnutie lieku má preventívny charakter v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia pacientov," priblížil ústav.
Na čo sa liek používa
Urografin 76 % injekčný roztok patrí medzi diagnostiká – kontrastné látky používané v radiológii. Účinnými zložkami lieku sú soli kyseliny amidotrizoovej (diatrizoovej), ktoré obsahujú jód viazaný stabilnou chemickou väzbou, umožňujúci zobrazenie telesných štruktúr pomocou röntgenového žiarenia.
"Liek je určený výlučne na diagnostické použitie u dospelých a detí každého veku, najmä pri intravenóznej a retrográdnej urografii, angiografických vyšetreniach, artrografii, intraoperačnej cholangiografii, endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografii (ERCP), sialografii, fistulografii a hysterosalpingografii," opisuje ŠÚKL.
Ubezpečuje, že diagnostika pacientov nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu sú dostupné iné kontrastné látky. Rozhodnutie o použití vhodnej kontrastnej látky musí vykonať zodpovedný lekár alebo rádiológ.