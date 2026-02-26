iPhonová megakauza na futbalovom zväze: EXKLUZÍVNE dokumenty jedného z aktérov, prevody ASTRONOMICKÝCH súm!

VRÁBLE/BRATISLAVA - Už niekoľko dní sa vo verejnom priestore vyjadrujú viaceré strany ku megakauze s nákupov iPhonov na Slovenskom futbalovom zväze (SFZ), ktorý vedie Ján Kováčik. Tí, ktorí kauzu úpenlivo sledujú si zaiste všimli aj spoločnosť Best Press s.r.o., ktorá zohrala v prípade kľúčovú úlohu a jej konateľ Ján Šípoš si najnovšie zašiel aj na notársky úrad vo Vrábloch. Exkluzívne máme k dispozícii dokumenty, za akým účelom bol Šípoš na tomto úrade a aké veľké sumy sa mali ocitnúť na účte Kováčika ako splátky dávnych pôžičiek.
Spoločnosť Best Press s.r.o. ktorá mala pre SFZ zabezpečiť dodávky 17-tisíc mobilov značky iPhone a 14-tisíc mobilov Xiaomi. Extrémne sumy, ktoré lietajú v priestore, zasiahli aj ministra cestovného ruchu a športu, ktorý ma na Kováčika množstvo otázok a na poslednom tlačovom brífingu viackrát zvýšil hlas. Navyše sa už priblížila voľba aj nového prezidenta SFZ, ktorá sa odohrá v piatok 27. februára a o celý incident sa už začala zaujímať polícia.
Vojna medzi Huliakom a šéfom SFZ Kováčikom sa vyostruje: Krik na tlačovke, nehrajme sa tu na piškvórky!
Konateľ Šípoš už skôr vyvrátil doterajšie slová zväzu a jeho prezidenta Kováčika. Tvrdí, že cez jeho spoločnosť chcel futbalový zväz objednať násobne väčšie počty mobilov.
Kováčik mal potom v mene SFZ ručiť za tieto nákupy práve Best Pressu, a to celým majetkom futbalového zväzu vrátane finančných príspevkov z medzinárodných organizácií. Ide aj o takých hráčov ako UEFA a FIFA. Malo ísť o tri zmluvy na dodávku vyše 30-tisíc mobilných telefónov s troma firmami: ASBIS SK, APEX Services a SWAN.
Šípoš v roku 2025 vracal Kováčikovi desaťtisíce eur
Najnovšie však Šípoš dokazuje svoj diel príbehu návštevou notárskeho úradu a v aktuálnom čestnom vyhlásení zo stredy 25. februára tvrdí, že na účet Kováčika zaslal celkovo 260-tisíc eur. Ide o staré pôžičky, ktoré postupne splácal sumami 25 až 50-tisíc eur.
O postupnom posielaní prostriedkov svedčí aj prehľad z mobilného internet bankingu.
Ďalšie dokumenty a prevody jednotlivých súm Šípoša na účet Kováčika si môžete pozrieť v galérii nižšie.
"Naša spoločnosť nad rámec listu, ktorým SFZ potvrdil záujem o dodanie 14 000 ks mobilných zariadení od spoločnosti SWAN, disponuje listom, ktorým Slovenský futbalový zväz deklaroval potrebu dodania mobilných zariadení v druhej etape v počte 75 000 kusov. Predmetný list je datovaný 13. 01. 2025 a predchádzal zrealizovaniu transakcií, predmetom ktorých bola dodávka mobilných zariadení zo strany spoločností ASBIS SK a APEX Services," povedal počas tohto týždňa pre Pravdu Šípoš.
Tvrdia, že informácie prezentované SFZ o údajnej nevedomosti o počtoch dodávaných mobilov sa nezakladajú na pravde. "Slovenský futbalový zväz kategoricky odmieta a popiera informácie vyplývajúce z medializovaného listu, podľa ktorého mal prezident SFZ údajne požiadať o predloženie návrhu spolupráce v súvislosti s nákupom 75-tisíc telefónov. SFZ v tejto súvislosti zdôrazňuje, že predmetný list je podvrh, s ktorým zväz ani jeho prezident nemajú nič spoločné. Keďže toto konanie považujeme za vedomé šírenie nepravdivých informácií, SFZ podnikne v súvislosti s týmto falzifikátom a podvodným konaním všetky dostupné právne kroky," uviedol SFZ v stanovisku na svojom webe.