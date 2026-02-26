Vyostrený konflikt medzi zabávačmi! Marcin na plné ústa o Krausovi: TOTO si o ňom myslím

BRATISLAVA - Medzi dvojicou Andy Kraus a Peter Marcin vládne napätie. V kuloároch sa totiž čoraz hlasnejšie šepká, že sa títo dvaja nemusia, aj napriek tomu, že spolu vytvorili niekoľko zábavných a divácky veľmi obľúbených projektov. Svojimi slovami to potvrdil aj samotný Marcin, ktorý narovinu povedal, čo si o Krausovi myslí...
Na jar minulého roka dvojica Marcin-Kraus dokonca spolu so Zuzanou Šikulovou vyrazila na turné Uragán, pri príležitosti 25. výročia legendárnej šou. Zdalo sa, že všetko je v poriadku, no situácia medzi Krausom a Marcinom sa podľa informácií Topky.sk ešte viac vyeskalovala.
Potvrdil to aj samotný Marcin. V podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej reagoval na otázku, či sú s partiou ešte v kontakte a či sa vzťahy po turné ešte viac utužili. „Nie, to sa opäť zhoršilo. Boli sme spolu mesiac a už mi zas ide na nervy ten Kraus. To už vôbec... Šikulová odišla do Austrálie, tá tam klokanov naháňa. Potrebujem si 10 rokov odpočinúť, aby sme spolu zase niečo robili,“ reagoval bez okolkov.
Aj keď jeho vyjadrenie znelo ako jemná nadsázka, podľa zdroja z prostredia verejnoprávnej televízie sa zakladá na pravde. „Medzi Krausom a Marcinom vládne dlhodobo napätie. Jeden čas to medzi sebou aj celkom urovnali, ale... dlho im to nevydržalo,“ prezradil zdroj. Paradoxom ale je, že dvojica bude opäť tráviť spolu čas. Obaja budú totiž súčasťou relácie 5 proti 5, ktorá sa vracia na obrazovky STVR. Ostrieľaného Andreja Bičana v úlohe moderátora nahradí práve Andy Kraus a do režisérskeho kresla sa posadí Peter Marcin.
Bude to len profesionálna spolupráca, alebo sa napätie prenesie aj pred kamery? Slovenské publikum čaká, zdá sa, čaká viac ako len zábava...