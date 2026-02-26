Magický trojuholník Oravy v Bobrove: Sila, duch a komunita

Už desať rokov pomáha Program podpory lokálnych komunít premieňať dobré nápady na skutočné zmeny v mestách a obciach po celom Slovensku. Počas svojho fungovania podporil 232 projektov a na ich realizáciu prispel sumou takmer 1,3 milióna eur. Za každým z nich stoja ľudia, ktorí sa rozhodli zlepšiť miesto, kde žijú – vytvoriť bezpečnejší priestor pre deti, obnoviť verejné priestranstvo, podporiť šport, kultúru či vzdelávanie. Pri príležitosti 10. výročia programu vznikol seriál Dobro z regiónov, ktorý predstavuje príbehy projektov, ktoré vďaka podpore Nadácie COOP Jednota dostali šancu vyrásť. Pretože silné regióny netvoria budovy, ale ľudia a ich odhodlanie meniť veci k lepšiemu.
Bobrov: Miesto, kde pookreje telo aj duša
Nová oddychová zóna pod názvom Šuvadov mlyn (nazývajú ho aj Bobrovský mlyn) sa nachádza v lokalite Mlynského potoka. Bobrov patril medzi najvýznamnejšie plátennícke obce na hornej Orave. Mlyny v tejto oblasti neslúžili len na mletie obilia, ale často boli súčasťou technického zázemia pre spracovanie plátna.
Aktuálnym dobudovaním tohto verejného priestranstva sa vytvorila oddychovo-relaxačná zóna, ktorá slúži celoročne pre každého na turistiku, ako cyklotrasa či na rodinné prechádzky. Vďaka grantu vo výške 6 000 € z projektu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP Jednota sa v tejto zóne vybudoval altánok s grilom. K nemu pribudla aj šatňa, sauna a otužilecká jama. Informačné tabule prinášajú návštevníkom základné údaje o minulosti tohto miesta.
Máloktorá obec na Orave v sebe spája históriu a moderný život tak harmonicky ako Bobrov. Je to miesto zaujímavej duality – kým miestna kalvária a pútnická tradícia ponúkajú pokoj pre dušu, nový športový areál prináša energiu pre telo.
V minulosti sa návštevníci v Bobrove často zastavili len „na skok“. Pozreli si pamiatky a pokračovali ďalej. Dnes je to inak. Vďaka podpore z Programu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP Jednota sa obec zmenila na cieľ, kde rodiny rady strávia celé popoludnie.
Nové, „15. zastavenie“
Symbolickým vrcholom Bobrova je kalvária na vŕšku. Projekt nového areálu môžeme s nadhľadom nazvať „15. zastavením“ – miestom pre detský smiech a zaslúžený relax. Moderná oáza s praktickým altánkom slúži ako ideálny východiskový bod. Rodiny tu načerpajú sily pred výstupom na pútnický vrch a turisti prichádzajúci po cyklotrase okolo Oravskej priehrady tu nájdu zázemie, ktoré im doteraz chýbalo.
Sila tradície v modernom šate
Kým naši predkovia si nevdojak budovali kondíciu pri ťažkej práci s plátnom, súčasníci môžu využiť areál na aktívny oddych. Investícia vo výške 6 000 € premenila priestor na moderný uzol, ktorý spája minulosť s prítomnosťou. Počas známej Bobrovskej púte, ktorá do obce každoročne láka tisíce ľudí, je práve tento areál prvým dotykom s modernou tvárou obce. Bobrov tak dokazuje, že aj tradičné pútnické miesto môže byť atraktívnym a komfortným cieľom pre moderného návštevníka.
Vedeli ste?
Bobrovská kalvária nie je len obyčajným pútnickým miestom. Jej hlavná kaplnka má netradičné orientálne prvky, ktoré pripomínajú sakrálne stavby z Blízkeho východu. Tento štýl sem nepriniesol architekt, ale miestni plátenníci. Tí so svojím plátnom cestovali až do Ruska, na Krym či do Egypta a Jeruzalema. Zo svojich ciest si prinášali nákresy a nápady, ktoré potom premietli do stavieb v rodnej obci.
„Bobrov teda nie je len miesto, kde sa zastavil čas na historickej kalvárii. Aj vďaka podpore Nadácie COOP Jednota obec žije prítomnosťou. Spojením slávnej plátenníckej sily, duchovného dedičstva a moderného priestoru na šport sa podarilo vytvoriť cieľ, kde si oddýchnu veriaci, rodiny aj športovci. Víťazstvo v tomto projekte bolo prejavom komunitnej sily – rovnakej, akú mali naši predkovia, keď z ciest po svete nosili inšpiráciu pre našu unikátnu architektúru,“ hovorí predseda predstavenstva COOP Jednoty Námestovo Igor Jagelek.
