Najnovší PRIESKUM prináša ŠOK! Výrazný prepad PS, bez TEJTO strany by bola väčšina nemožná! Teší sa aj Huliak

BRATISLAVA - Najnovší prieskum agentúry SCIO výrazne zamotáva politické dianie. Ukazuje výrazný prepad Progresívneho Slovenska a súčasné posilnenie Hnutia SLOVENSKO. Ak by sa voľby konali teraz, zostavenie parlamentnej väčšiny bez účasti hnutia SLOVENSKO by bolo prakticky nemožné.
Reprezentatívny prieskum agentúry SCIO realizovaný 20. – 24. februára 2026 na vzorke 1000 respondentov potvrdil výrazný pokles preferencií Progresívneho Slovenska (17,98 %), ktoré oproti januáru stratilo viac ako 4 percentuálne body. Naopak, hnutie SLOVENSKO (9,54 %) si v rovnakom období polepšilo o viac ako 2 body.
Demokrati prekonali 6-percentnú hranicu (6,54 %), prieskum ukázal aj mierny pokles Slobody a Solidarity - SaS (6,68 %), rast Maďarskej aliancie (3,95 %) a prvý výraznejší nástup Strany vidieka (1,91 %).
Podľa aktuálneho prepočtu mandátov tak parlamentná väčšina bez účasti hnutia SLOVENSKO momentálne nevychádza. Preferenčný pohyb ostatných parlamentných strán sa pohybuje prevažne v rámci štatistickej odchýlky.
Slová analytika
„Nie je vylúčené, že pokles PS a rast Maďarskej aliancie spolu súvisia, napríklad v kontexte diskusie o Benešových dekrétoch a blížiacich sa volieb v Maďarsku. Pravdepodobnejšie však je, že za poklesom PS stojí medializovaná kauza rodiny predsedu hnutia Michala Šimečku a slabšie vnímaná opozičná aktivita,“ uviedol hlavný analytik SCIO Martin Klus.
Mierny pokles SaS môže podľa Klusa súvisieť so zvýšenou mediálnou aktivitou jej bývalého predsedu Richarda Sulíka, ktorý sa vo viacerých vystúpeniach odkláňa od oficiálnej línie strany a s niektorými svojimi úvahami oslovuje skôr voličov hnutia Republika, či Slovenskej národnej strany. Neistotu medzi voličmi mohli vyvolať aj špekulácie o jeho možnej kandidatúre spolu s poslankyňou SaS Janou Bittó Cigánikovou na kandidátke hnutia Sme rodina.
Prekvapením prieskumu je nástup Strany vidieka, ktorá sa dlhodobo pohybovala pod hranicou jedného percenta. K jej rastu mohol prispieť medializovaný spor predsedu strany a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka so Slovenským futbalovým zväzom. Klus však v tejto súvislosti upozorňuje, že rozhodujúci bude až trend ďalšieho vývoja preferencií tejto strany v nasledujúcich mesiacoch.