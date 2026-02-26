Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Desivé odhalenie tajných služieb: Ruská centrálna banka bije na poplach! Zostávajú tri mesiace a bude zle

Ruská centrálna banka
Ruská centrálna banka (Zdroj: Getty Images)
MOSKVA - Napätie v ruskej ekonomike už nepriznávajú len analytici zvonka. Podľa uniknutej komunikácie sa na najhorší scenár pripravujú aj samotné finančné špičky v Moskve. Časový horizont má byť nečakane krátky.

Únik, ktorý znepokojil Moskvu

Do rúk ukrajinských spravodajských služieb sa dostali záznamy telefonických rozhovorov z najvyšších poschodí ruskej finančnej moci. Ich obsah naznačuje, že situácia v hospodárstve Ruska je vážnejšia, než Kremeľ verejne priznáva. O nahrávkach informoval britský denník Daily Express, ktorý upozorňuje na rastúcu nervozitu medzi ekonomickými elitami.

Podľa zverejnených informácií sa vedenie centrálnej banky pripravuje na prudký zlom, ktorý má prísť už v horizonte niekoľkých mesiacov.

Nabiullinová hovorí o kritickom bode

V uniknutej komunikácii vystupuje aj šéfka Ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová. Práve ona mala varovať, že ruská ekonomika sa blíži k bodu, z ktorého už nebude návratu bez drastických následkov.

Podľa jej slov sa zásadné problémy môžu naplno prejaviť najneskôr o tri až štyri mesiace. Zároveň mala v súkromí otvorene spochybňovať rozhodnutia prezidenta Vladimira Putina, ktoré podľa nej urýchľujú hospodársky úpadok.

Priemysel padá, čísla sa vracajú do pandémie

Ruské hospodárstvo podľa dostupných údajov klesá už od záveru roka 2024, pričom najciteľnejšie straty zaznamenáva priemyselná výroba. Portál Russia Post prirovnáva aktuálny stav k roku 2020, keď globálnu ekonomiku paralyzovala pandémia covidu-19.

Rozdiel je však zásadný: Tentoraz nejde o dočasný externý šok, ale o kombináciu dlhodobých tlakov, ktoré sa navzájom zosilňujú.

Sankcie a ropný problém

Najväčším problémom zostávajú medzinárodné sankcie, ktoré sa spájajú s čoraz tvrdším postupom proti ruskej tzv. tieňovej flotile. Tá bola doteraz jedným z kľúčových nástrojov, ako Moskva obchádzala obmedzenia pri vývoze ropy.

Obmedzenie týchto tokov priamo zasahuje štátne príjmy aj stabilitu ropných koncernov, ktoré tvoria chrbtovú kosť financovania vojny.

Údery zvnútra aj zvonka

Situáciu ešte viac komplikuje pokračujúci konflikt na Ukrajine. Útoky na ruské územie čoraz častejšie mieria na energetickú a priemyselnú infraštruktúru, čo zvyšuje tlak na veľké firmy aj bankový sektor.

Po štyroch rokoch vojny tak ruské podniky nevidia svetlo na konci tunela. Naopak, signály z vnútra systému naznačujú, že najťažšia fáza ešte len príde.

