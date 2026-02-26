NOVÝ partner? Demi Moore nafotili so ZÁHADNÝM mužom!

MILÁNO - Počas príchodu do Milána herečku Demi Moore sprevádzal neznámy muž, čo okamžite rozvírilo dohady. Ide len o kamaráta alebo má herečka po rokoch opäť niekoho po svojom boku?
Príchod hollywoodskej legendy Demi Moore do talianskeho Milána neostal bez povšimnutia. Naopak – stal sa predmetom vášnivých špekulácií. Herečka sa totiž po uliciach módnej metropoly prechádzala v sprievode neznámeho muža, oblečeného v dlhom čiernom plášti a so šiltovkou. Ide len o kamaráta, spolupracovníka, alebo má Demi Moore po rokoch opäť nového partnera?
Demi Moore prežíva zdrvujúcu prehru na Oscaroch poriadne ťažko: Zlomilo jej to srdce!
Šesťdesiattriročná herečka zvolila celý čierny outfit, ktorý pôsobil pomerne nenápadne, no predsa len ho oživila elegantnou luxusnou kabelkou značky Gucci. Tajomný muž po jej boku si však strážil anonymitu a o jeho identita nie je známa. Podarilo sa mu dobre skrývať. Keďže v Miláne štartuje prestížny týždeň módy, mnohí predpokladajú, že dvojicu čoskoro uvidíme spolu aj na niektorej z módnych prehliadok. Práve tam by sa mohlo ukázať, či ide o niečo viac.
Faktom je, že Demi Moore sa po svojom boku oficiálne s nikým neobjavila už približne štyri roky. Naposledy tvorila pár so švajčiarskym šéfkuchárom Danielom Hummom, s ktorým sa rozišla v roku 2022. V minulosti bola Demi Moore vydatá za herca Brucea Willisa, s ktorým má tri dcéry. Aj po rozvode si zachovali blízky a rešpektujúci vzťah a Demi dodnes udržiava kontakt aj s jeho súčasnou manželkou, ktorá sa stará o vážne chorého herca. Neskôr sa vydala za herca Ashtona Kutchera, no ich manželstvo sa skončilo rozvodom v roku 2013.